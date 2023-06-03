قبل أن يضرب الزلزال في 6 شباط، من العام الجاري الشمال السوري، كانت حركة الهلال الذهبي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تتحضر لتصوير أول كليب لها، لكن تبعات الزلزال دفعها لتأجيله حداداً على أرواح من فقدوا حياتهم، وخاصة في ناحية جندريسة، حيث منع الاحتلال التركي ومرتزقتها وصول فرق الإنقاذ إليها.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الزلزال، بدأت عضوات حركة الهلال الذهبي مواصلة التدريب وتصوير الكليب، منذ أواخر أيار المنصرم، ونشره في وقت لاحق من العام الجاري.

الأغنية تعرف باسم "عفرين وكوباني"، من كلمات وتأليف عضوة حركة الهلال الذهبي في عفرين المحتلة، زوزان قامشلو، وألحان الفنانين حسين خاني ومحمد بلكو.

ستؤدي الأغنية، فرقة الشهيد فاجين التابعة للهلال الذهبي، على ألحان آلة العود والجمبش والطبل والكاجون، يرافقها رقص فلكلوري من قبل المؤدين.

ويشرف على تصوير الكليب الذي من المقرر أن يصدر قريباً، مجموعة من المصورين في حركة الثقافة والفن بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وهم كل من "أحمد مرنغي، وفريد علي، وشيار شيخو".

وعن الأغنية بيّنت الإدارية في حركة الهلال الذهبي، تزيال جاويش، في تصريح لوكالتنا، أن كليب "عفرين وكوباني" يجسّد مقاومة المدينتين اللتان تعرضتا لأبشع الهجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

(أم)

ANHA