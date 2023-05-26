​​​​​​​قريباً بدء البث الرسمي لإذاعة الشهباء FM في حلب 

بثت إذاعة الشهباء FM في حلب بثها التجريبي في الـ 16 من كانون الثاني المنصرم، وتضمّن موجزاً للأخبار وإذاعةً الأغاني، بدءاً من الساعة 08.00 إلى الـ14.00.

وتبث الإذاعة نشراتها من مركزها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وتغطي مدينة حلب ومقاطعة الشهباء.

واللغات المعتمدة في الإذاعة هي العربية والكردية وتبث عبر التردد 107.5.

وسيتضمّن البث الرسمي نشرة أخبار محلية وإقليمية وعالمية، إضافة لبث برامج اجتماعية وثقافية واقتصادية وعن قضايا الشبيبة والمرأة.

وبحسب العضوة في الإذاعة، ديالا عبدي، فإن البث الرسمي سيبدأ في الأول من شهر حزيران القادم.

ونوهت ديالا عبدي: "ستتنوع الأخبار ولن تقتصر على المحلية فقط، وكذلك الأغاني، وستزداد ساعات البث لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً".

ويتلقى ثمانية أعضاء التدريبات حول كيفية العمل في الإذاعة، وقالت ديالا: "تدريباتنا تتمحور حول إتقان العمل في الإذاعة".

(س)

ANHA