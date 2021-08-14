​​​​​​​قريباً.. انطلاق مهرجان مسرحي بدورته الأولى في إقليم الفرات

وسينطلق المهرجان المسرحي الذي أعلنت عنه هيئة الثقافة والفن بالتعاون مع حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن في الفترة الممتدة من 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل إلى الـ 15 من الشهر نفسه، على خشبة مسرح مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

وهذا المهرجان في دورته الأولى وأطلق عليه اسم "آرين جدائل السلام" تخليداً لذكرى استشهاد الشهيدة آرين ميركان، وسيشارك في المهرجان العديد من الفرق الموسيقية والمسرحية والغنائية من داخل الإقليم وخارجه لم تحدد أسماؤها إلى الآن، والدعوة مفتوحة أمام جميع الفرق للمشاركة.

ويأتي هذا المهرجان بعد جهود بذلتها هيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات هذا العام، حيث تعاقدت مع متدرب خاص خريج معهد الفنون المسرحية بدمشق لتدريبه 20 ممثلاً مسرحياً تخرجوا منذ أيام من الدورة التدريبية، وقبل ذلك في شهر آذار المنصرم، أقيمت لأول مرة مسرحية غنائية على خشبة مسرح باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

(ن ك/ج)

ANHA