​​​​​​​قرقاش: تركيا وإيران تسعيان إلى تطبيق أجنداتهما التوسعية

وقال قرقاش، خلال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي، الإثنين، إنه يتعين على الدول احترام السيادة الوطنية لبعضها بعضًا، مضيفًا "أن إيران وتركيا أصبحتا متوائمتين في المنطقة بصورة أكبر عبر استخدام التدخل الخارجي كأداة لتطبيق أجنداتهما التوسعية".

وأوضح "الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى اليمن وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا، مستغلة الفراغ الأمني على الأرض".

وأضاف: "لا نستطيع أن نقبل بهذه الطبيعة المزعزعة للسياسات في العالم العربي لكننا لا نسعى إلى المواجهة، فالإمارات لطالما عملت مع الجميع لتعزيز الحوار البنّاء، ومن الأفضل دائمًا أن نقوم بحل النزاعات في المنطقة بطريقة سلمية".

(ي ح)