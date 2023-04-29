​​​​​​​قره يلان: نسعى لتحويل تركيا إلى بلاد ديمقراطية وبناء وحدة الكرد والشعوب الطموحة

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من حوار عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني مراد قره يلان، لوكالة فرات للأنباء ANF.

* لنعد إلى مسألة روج آفا، ذكرتم أنه ينبغي ألا توصف روج آفا بأنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، فإذا كانت روج آفا ليست تابعة لحزب العمال الكردستاني، إذاً لماذا تعادي الدولة التركية قوات ثورة روج آفا؟

بشكل رئيس، يمكننا قول هذا، كانت الدولة تخاف من ثورة روج آفا، ولهذا السبب أرادت في البداية إجراء العلاقات والسيطرة عليها، لقد دعت صالح مسلم واجتمعت معه عدة مرات في أنقرة، ثم وجدت أنها لا تستطيع السيطرة، وتضاعف خوفها أكثر من ذي قبل، كانت أهدافها بشكل أساسي على النحو التالي.

إن روج آفا هي أصغر جزء في كردستان، يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، فإذا حصل الشعب الكردي على مكانته في سوريا، على سبيل المثال إذا مُنِح إدارة ذاتية مستقلة، طبعاً هناك إقليم فيدرالي كردي في العراق، سيخلق هذا الشيء وضعاً، بحيث يُقال "في شمال كردستان يوجد 20 مليون كردي، لماذا هم أيضاً لا يكون لهم نفس الشيء"، لهذا، فإنهم وصلوا إلى تلك القناعة بأن الكرد في شمال كردستان سيطالبون بالتأكيد بالإدارة الذاتية، لذا، ويمكن أن تصل إلى مستوى أكثر خطورةً وتهديداً، وفي هذا الصدد، يمكن القول إنها "ضخّمت المشكلة، وحولتها إلى قضية وجود، ودخلت في الصراع ضدها"، كما حاولت إظهار ثورة روج آفا كجزء من حزب العمال الكردستاني، من خلال اتباع نهج أن "حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة الإرهاب للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".

الآن هناك نحو 5 ملايين شخص في شمال وشرق سوريا، وهو عدد يعادل سكان دولة، لا يوجد هناك تنظيم، هناك فقط إدارة ذاتية محلية، ربما هم مقرّبون من خط القائد أوجلان، لكن ليس من الصحيح تعريفها واعتبارها على أنها جزء من حزب العمال الكردستاني على الفور، هم يطبقون هذا النهج لأنه يناسب أهدافهم.

يمارسون النهج نفسه ضد المؤسسات القانونية في تركيا أيضاً، وكذلك في شرق كردستان أيضاً، يعتقدون بأنهم سيتمكنون من الهجوم بسهول بهذا الشكل، لهذا، فهم يسعون للقضاء على مكتسبات الشعب الكردي بالنهج والأقوال من هذا القبيل، وما يخافون منه هو أن يكون لشعب روج آفا مكانة واعتراف، وأظهروا بأن هذا سيكون مثالاً، وسيطالب الشعب الكردي في شمال كردستان أيضاً بحقوقهم بكل تأكيد، لن يتمكنوا من إعاقة هذه المطالب، وقالوا "سوف يقسّمون بلادنا وسيؤسسون دولة إرهابية".

لهذا السبب يحاولون إظهار حزب العمال الكردستاني وروج آفا على أنهما نفس الشيء، حسناً، ربما يكون هناك علاقة، لكنها ليست الشيء نفسه، في البداية، فعندما يتم ذكر حركة القائد أوجلان، فعندئذ لن يكون قول ’سيبنون دولة‘ قولاً صحيحاً، لذلك فإن هذه الكلمات هي تماماً السيناريوهات التي تم إعدادها على الطاولة، لكن فكر القائد أوجلان وفلسفته ضد بناء الدولة، وحركتنا التي تناضل وفق فكر القائد أوجلان ونهجه، ليس لها خطة لبناء دولة، إن هدفنا هو مكانة مستقلة، يعني بدلاً من الدولة، نريد تأسيس نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، القائم على نظام اتحادي طوعي، بحيث يعيش جميع الشعوب تحت ظلها باستقلالية، بناءً على منظور الكونفدرالية الديمقراطية التي تكون الإدارات المحلية فيها في المقدمة.

لا يوجد لدينا غاية لتقسيم تركيا...

بدون شك، ليس لدينا غاية لتقسيم تركيا، بل نسعى لتحويل تركيا إلى تركيا ديمقراطية، وبناء وحدة الكرد الطموحة من خلال نظام ذاتي ضمن نظام الجمهورية الديمقراطية، بعبارة أخرى، لا نريد تقسيم تركيا، بل نريد بناء وتعزيز وحدة الشعوب الطموحة في تركيا، وما يُراد من بناء الوحدة عبر الأسلحة والدبابات والقذائف والطائرات، هو تحويلها إلى وحدة طموحة، لهذا السبب، نقوم بحماية هذا الأمر، لكي يعيش الجميع في ظل عدالته وحقه وقانونه واستقلاليته، وما نقول عنه الإدارة الذاتية الديمقراطية، هي في الحقيقة هذا الأمر؛ أي وحدة الشعوب القائمة على المساواة والحرية، وهذا هو هدفنا، وما يتم اتهام حركتنا في هذا الصدد من قِبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وبعض القوى الأخرى ومسؤولي الدولة التركية بمفهوم الانفصال، عارية عن الصحة، فنحن نتحدث عن الخط الأيديولوجي والسياسي الذي يُراد به بناء الوحدة الطموحة، وفي الحقيقة، إن خطر الانفصال في تركيا ليس حاضراً من جانبنا، بل إنه نابع من الذهنية المتزايدة والقائمة على التتريك تحت مسمى العنصرية، وكل من يتصرف ويتبنى هذه الذهنية فهم انفصاليون، وهذه هي حقيقة هذا الأمر.

* هناك بيان آخر لحزب العدالة والتنمية ضد نضالكم، وهو أنكم تخوضون هذه الحرب بمساعدة القوى الخارجية، ماذا تقولون عن مثل هذه البيانات؟

لقد سعت الدول المهيمنة دائماً على مر التاريخ للحصول على دعم القوى الخارجية وراء القضية والمطالب المشروعة للشعب الكردي، ففي إيران، عندما ينزل الشعب إلى الشوارع عبر شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فإنهم يصرحون بأن هناك قوى خارجية تقف وراء ذلك، والدولة التركية أيضاً، ربطت مطالب الشعب الكردي الذي يرزح تحت معاناة كبيرة ومهمش من الناحية السياسية والدبلوماسية، منذ حقبة الشيخ سعيد وما بعد، بالقوى الخارجية، وارتكبت المجازر ضد الشعب الكردي، فقد لجؤوا إلى فعل وقول كل شيء لتبرير ذرائع هجماتهم الوحشية.

وإن الحقيقة الأساسية في هذا الصدد، هي أن القوى الخارجية تقف إلى جانب الدولة التركية، حيث حصلت الدولة التركية في الحرب التي تخوضها ضد حركتنا على الدعم السياسي والعسكري دائماً من حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ولا تزال تتلقى هذا الدعم حتى الآن، فإن لم يمنح الناتو دعماً سياسياً وعسكرياً من هذا القبيل، لما كان بإمكان الدولة التركية مواصلة هذه الحرب لفترة طويلة وربما كانت قد لجأت إلى حلول أخرى، بعبارة أخرى، إن الدعم المقدم من الناتو ليس في صالح الشعوب في تركيا، لأن موقفاً من هذا القبيل، يظهر أنه يدعم الحرب ويحرض عليها، لهذا السبب، فإن هذه الحرب التي استمرت طويلاً ليست حرب الشعوب، بل إنها حرب أولئك الذين يدعمون سياسة العنف للدولة التركية، وبما أنهم يعتبرون الحرب وفقاً لمصالحهم الإمبريالية، فإن هذه الحرب تتواصل على تلك الوتيرة، وتُعتبر الذهنية القائمة على العنصرية والإبادة الجماعية في تركيا ضمن الدولة والمصالح الإمبريالية للقوى الخارجية من الأسباب الرئيسة لاستمرار هذه الحرب.

واليوم، يعلم الجميع بأن المجال الجوي العراقي يقع تحت سيطرة الإمبريالية، ومن المعروف أيضاً أن قسماً من المجال الجوي السوري يقع تحت سيطرة روسيا وقسماً آخر يقع تحت سيطرة أمريكا، حسناً، إن لم تدعم أمريكا هجمات تركيا ضدنا ولا تساعد حركتنا، فكيف بإمكان الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة التركية اختراق 250 كيلومتراً داخل أراضي العراق، ومن المعروف جيداً؛ أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن حتى لطائر صغير أن يحلق في الأجواء، فحتى لو اجتاز طائر صغير الحدود، فإنها سوف تضربه! حسناً، لماذا لا يقول شيئاً عن الطائرات التركية؟ لأنها بالأساس تقدم الدعم لها، ومرة أخرى، على سبيل المثال، تبقى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى روج آفا دائماً حديث الساعة، ولكن على سبيل المثال، لقد رأينا جميعاً أن الولايات المتحدة أفسحت الطريق عام 2019 أمام هجمات الدولة التركية على سري كانيه وكري سبي (تل أبيض).

وما هو واضح وجلي في هذا الصدد؛ هو أن الدولة التركية اعتمدت دائماً على القوى الخارجية، وأرادت القضاء على الحركة الكردية، وتقوم بذات الأمر في الوقت الراهن، ولا تقوم بذلك الأمر بمساعدة من حلف الناتو وحسب، بل تبذل جهوداً حثيثة للحصول على دعم من روسياً أيضاً، ألمْ يُشن الهجوم على عفرين بدعم من روسيا؟ ألم تحصل على موقف معادٍ ضد الكرد في أماكن مختلفة من سوريا بدعم من روسيا؟ وقامت بهذا الخصوص بتقديم كل ثروات تركيا للقوى العظمى في العالم، للحصول على الدعم ضد الكرد، وسعت لفعل كل شيء بهذا الصدد وتريد إعادة توطيد العلاقات التي تجريها مع سوريا مرة أخرى.

إلى جانب هذا، يتم الإدلاء بالتصريحات من قبل بعض الدوائر، يذكرون فيها أن حركتكم هي مشروع الولايات المتحدة الأمريكية (DYE)، على أي أساس يقولون هذا، لماذا يدعون ذلك؟

من الواضح، أن هنا يوجد وضع مجرد من الضمير، إنهم يريدون أن يدفعوا جميع القوى العظمى في جميع أنحاء العالم ضد الحركة المناضلة من أجل حرية الشعب الكردي، وبالتالي القضاء على عموم الشعب الكردي، ناهيك عن ذلك، يدعون بأن هناك علاقة لحزب العمال الكردستاني مع الولايات المتحدة أو مع قوى أخرى، ويدعون بأن هذا مشروع فيما بينهما، وعندما يفعلون ذلك، لا يشعرون بالخجل قط.

كنت أعرف دوغو برينجك وتحدثت معه أيضاً، والجميع يعلم نوع الشخصية التي تحوّل إليها، ففي الوقت الراهن، يوضح أنه ضد أمريكا، وحركتنا هي مشروع للولايات المتحدة الأمريكية، حسناً، لماذا لا يحدث له أي مكروه عندما يدعي بأنه ضد أمريكا، لكن الولايات المتحدة تقدم مكافأة بملايين الدولارات مقابل اعتقالنا...؟ دعكم من هذا التناقض، إنه مع حزب الحركة القومية (MHP) الممثل لتنظيم الغلاديو التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما أنه يظهر التقرب الطوعي بهدف انضمامه إلى التحالف من خلال هذا المشروع، لهذا، فإن الحقيقة مختلفة كلياً، إن أولئك الأشخاص الذين يظهرون مثل هذه النظريات الفاسدة، وجميع مزاعم إرهابيي حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد، خاطئة وعارية عن الصحة، هذه الادعاءات جميعها منافية للأخلاق والضمير، ولا شيء آخر، باختصار، إنهم يحاولون تلقي الدعم والعون من جميع أنحاء العالم، بهدف القضاء على الشعب الكردي، ولا يكتفون بهذا وحسب، بل يقولون "هناك علاقة للشعب الكردي مع قوى خارجية، الكرد سيقسمون تركيا"، يمكن للمرء القول "لا يمكن الوضع أن يكون بهذا القدر" لكن هذا هو الواقع المُعاش.

يتبع...

(ل م)