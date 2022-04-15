​​​​​​​قره يلان: أبو جوان كان مثالا حقيقيا للوطنية وهو شهيد الجهد والتعب في مسيرة النضال

بعث عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK) مراد قره يلان رسالة الى عائلة عضو الهيئة الإدارية في PYD، شمس الدين ملا إبراهيم.

توفيت الشخصية الوطنية وعضو الهيئة الإدارية في PYD فرع حسكة، شمس دين ملا إبراهيم في 13 نيسان عام 2021 نتيجة ازمة قلبية. عن عمر يناهز الـ75 عاما.

وجاء في نص البرقية التي أرسلها قره يلان مايلي:

في البداية احيي باسمي وباسم إدارة حركة الحرية عائلة المرحوم. واعزيكم في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشخصية الوطنية أبو جوان. في الحقيقة رحيل شخصية مثل أبو جوان عنا، خسارة كبير. لان أبو جوان كان من الأشخاص اللذين عرفوا وآمنوا بأفكار القائد اوجلان في السنوات الأولى من عبوره الى هذه المنطقة. ومنذ ذلك الوقت وحتى يوم رحيله ناضل أبو جوان دائما متمسكاً بفكر و فلسفة القائد اوجلان. كان مثال الرفيق المخلص للقائد دائما من دون ان يتردد يوما او ينسحب. كما انه كان مثالا عظيما وحقيقا للوطنية والارتباط بالوطن والحرية. انني كنت اعرف الرفيق أبو جوان عن قرب وعملنا معا في الكثير من الأوقات الحساسة والعصيبة. لم يقصر الرفيق أبو جوان في عمله يوما وكان يؤدي كل واجب يوكل اليه من اجل خدمة الثورة. لقد كان شخصا وطنيا مخضرما وعرف القائد اوجلان عن قرب. كما تلقى تدريبا مع القائد في معسكر معصوم قورقماز. وعلى هذا الأساس اصبح مثالا كبيرا للوطنية و الارتباط بقضية شعبه وثورة كردستان في مدينة الحسكة. في الحقيقة ساهم هؤلاء الأشخاص الوطنين في انتشار فكر الوطنية بين شعب روج آفاي كردستان. ان الأشخاص مثل محمد إسماعيل في ديريك, يوسف كلو في قامشلو. او أبو جوان في الحسكة. هؤلاء الأشخاص وغيرهم بالمئات قدموا الكثير في سبيل نجاح الثورة. وكان أبو جوان من الأشخاص اللذين قضوا عمرهم في خدمة القضية الكردية، انه شهيد الجهد والتعب في مسيرة النضال.

اننا واثقون منكم كعائلة وكشعب من مواصلة طريق نضال الرفيق أبو جوان وزيادة الانخراط في الثورة. وانني وكصديق مقرب للرفيق أبو جوان و باسم حركتنا اؤكد اننا لن ننسى ابدا جهد ونضال المرحوم أبو جوان في سبيل خدمة الثورة وان كل مساعينا تهدف الى ان نكون جديرين بالجهد والتعب الذي بذله كل شخص وطني وعموم شعبنا.

اعزي مرة أخرى عائلة المرحوم أبو جوان وأتمنى الانتصار لشعبنا.

مع تحياتي الثورية

"مراد قره يلان"

(ر خ)

ANHA