​​​​​​​قره يلان يعزي بشهداء مجزرة جندريسة وحادثة تحطم مروحيتين في باشور

كان قائد قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) مراد قره يلان، قد تحدث للكريلا ومتابعي قناة كريلا TV بمناسبة عيد نوروز وأسبوع البطولة، وترجمت وكالة فرات للأنباء ANF حديثه إلى العربية، ونشرته أمس الإثنين.

وتطرق قره يلان إلى مجزرة جندريسة التي ارتكبت على يد مرتزقة "أحرار الشرقية" عشية نوروز في عفرين المحتلة، وقال:

"أيها الرفاق الأعزاء، لقد وقعت مجزرة في عفرين في نوروز هذا العام، منذ 5 سنوات وعفرين تتعرض دائماً للقتل والتعذيب والخطف والقمع، فقد استشهد حتى الآن المئات من أهالينا على يد المرتزقة التابعين للنظام التركي الفاشي، وفي الآونة الأخيرة، تعرض 4 إخوة من أهالينا الوطنيين للهجوم أثناء قيامهم بإيقاد الشعلة المقدسة، مما أدى إلى استشهادهم، وتعرض آخرون منهم للضرب، وإننا ندين بشدة هذه المجزرة، ونستذكر هؤلاء الشهداء الأعزاء، وأتقدم بالعزاء إلى عوائلهم وإلى جميع أبناء شعبنا في عفرين، إنهم شهداء الثورة، ولن تذهب قضيتهم سُدى".

على جانب آخر تحدث قره يلان بإسهاب عن حادثة تحطم مروحيتين في باشور (جنوب كردستان)، وقال:

"في 15 آذار، حصلت مرة أخرى حادثة سقوط طائرة مروحية في ناحية بهدينان بدهوك، وتم الإعلان عن استشهاد 9 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية التابعين لمؤسسة وحدات مكافحة الإرهاب تحت قيادة القيادي شرفان، وعلى حد علمنا، فهي مؤسسة قائمة على مكافحة الإرهاب وقد أثبتت جدارتها في الحرب ضد داعش، ومرة أخرى، أصبح هؤلاء الشبان الرائعون الذين تلقوا مثل هذا التدريب طيارين، ونحن نعلم أنه منذ عهد الشيخ محمود برزنجي كانت القوى المهيمنة والمحتلة تقوم بإلقاء القنابل على شعبنا بالطائرات، وحتى اليوم أيضاً، ما يزال الاحتلال يشن الهجمات علينا بالطائرات بشكل يومي تقريباً، وليس لدى شعبنا أي وسائل ومعدات من هذا النوع، لكن يبدو أن البعض من الشبان الكرد تعلموا الطيران، وباتوا يستخدمون وسائل الطيران، وهذا الأمر بحد ذاته مدعاة للسعادة، ونعتبر استشهاد هؤلاء القادة والمقاتلين كخسارة للشعب الكردي بأجمعه، ونتقدم بالعزاء لقيادة قوات سوريا الديمقراطية وللعوائل الأعزاء ولجميع أبناء شعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وإن حادثة من هذا النوع، تشكل خسارة بهذا الشكل مصدر حزن بالنسبة لنا جميعاً، لكننا نلاحظ بأن بعض المسؤولين في جنوب كردستان، عندما يتحدثون عن هذه الحادثة بلغة غير لائقة، لا يعبرون أبداً عن حزنهم، ويتكلمون بطريقة عدائية، ومهما كانت حيثيات المشكلة الكردية الداخلية، لا ينبغي أن يحدث مثل هذا التعامل، خاصة فيما يتعلق بالأحداث المؤلمة، وإن حصول الخصام أمر وارد، لكن العداء هكذا يجعل المرء في حالة من الحيرة والدهشة، وبالتأكيد لا نعتبر هذه التصرفات في المنحى الصحيح، فكل كردي لا يتألم لاستشهاد المقاتلين الكرد، ينبغي أن يشك المرء بكرديته، فهذا الأمر يشكل خسارة للشعب الكردي بأجمعه، فهؤلاء الذين تلقوا التدريبات وأثبتوا جدارتهم في الحرب ضد تنظيم داعش، عندما كانوا في طريقهم واجهوا الرياح والعواصف وضلوا طريقهم وهذا ما أدى لسقطوهم، وإنه لأمر محزن جداً، وينبغي على المرء قبل كل شيء أن يعبر عن حزنه إزاء هذه الحادثة بأسلوب أخلاقي وإنساني".

أضاف قره يلان "ونأمل أن يركز كل كردي اليوم، وخاصة في هذه الفترة المهمة، على حقيقة التحرر والحرية الكردية، ويقوي الروح الوطنية، ويعزز روح الوحدة الوطنية، وانطلاقاً من هذا الأساس، لنقم بإسعاد أرواح جميع الشهداء في الأجزاء الأربعة من كردستان، ونبني كردستان حرة، والمطلوب هو القيام بهذا الأمر".

واختتم قائد قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) مراد قره يلان، حديثه بالقول:

"أيها الرفاق الأعزاء؛ كما هو معلوم، أن العام 2022، كان عاماً عظيماً لمقاومة نضال مقاتلي كريلا حرية كردستان، وإن المقاومة التي تطورت هذا العام، وتحققت على وجه الخصوص في زاب وآفاشين ومتينا، أفشلت خطط الإبادة الجماعية والاحتلال لعدونا، وجعلتها بلا نتائج تُذكر، ومما لا شك فيه، جرى تقديم ثمن تلك المقاومة، حيث تشكلت الكثير من الملاحم البطولية، لكنهم حققوا مكتسبات عظيمة للشعب الكردي، ونحن ندخل العام الجديد عام 2023 من خلال هذا الأمر، وقد مر العام 2022 كعام مهم للغاية، ومن الواضح أن العام 2023 سيكون أيضاً عاماً مهماً وتاريخياً، وسيكون عام تحقيق النتائج المرجوة، وقد أظهرت مشاركة شعبنا في نوروز ذلك الأمر، وإن العام الذي نمر فيه لن يكون عاماً عادياً ومألوفاً، وعلى هذا الأساس، أحيي جميع الرفاق بروح أسبوع البطولة، وأتمنى لكم أيها الرفاق النجاح من الصميم في العام 2023، في العام الواحد والخمسين لمسيرة القائد أوجلان، ومرة أخرى، أتوجه بالتحية لكم جميعاً".

(س ر)