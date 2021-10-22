​​​​​​​قره يلان لدول الغرب: أوقفوا هذه السياسة الظالمة والخاطئة ضد الشعب الكردي

جاء ذلك في الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها شبكة (Medya news)، مع القائد العام لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، يشارك قره يلان وجهات نظره حول قضايا تتراوح من الموقف السياسي للدول الغربية تجاه المسألة الكردية وتجريم حزب العمال الكردستاني إلى علاقات حزب العمال الكردستاني مع الدوائر الثورية العالم.

أشار تقرير برلماني لجميع الأحزاب في المملكة المتحدة نُشر في آب/أغسطس إلى: "حتى الآن، لم تجد أي محكمة أوروبية أو دولية أن حزب العمال الكردستاني تنطبق عليه شروط تصنيفه كمنظمة إرهابية، أو أن الإدراج مطبق قانونياً ..." هل تتوقع أي تغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بتجريم حزب العمال الكردستاني، وماذا ستكون العواقب إذا لم يعد حزب العمال الكردستاني يعتبر "منظمة إرهابية"؟

شكراً جزيلاً لطرحك هذا السؤال. سواء في أوروبا أو في بقية أنحاء العالم، لم تصدر أي محكمة حكماً ينص على أن حزب العمال الكردستاني قد ارتكب عملاً يتعلق بالإرهاب. لم يكن هناك مثل هذا العمل من قبل حزب العمال الكردستاني. لأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية. على العكس من ذلك، فإن الدولة التركية ترتكب الإرهاب في كردستان اليوم. يمارس حزب العمال الكردستاني دفاعاً مشروعاً ضد الدولة التركية الفاشية الغازية. يحمي شعبنا نفسه حفاظاً على وجوده ولغته وثقافته، وحزب العمال الكردستاني هو المدافع الشرعي عن شعبنا.

اليوم، إذا احتلت بريطانيا أو فرنسا من قبل قوة أجنبية وحظرت لغة وثقافة الشعب. إذا انتزعت من أيديهم ثروات الشعب كلها. لو حرّمت قيمهم التاريخية ماذا سيفعل شعب فرنسا وبريطانيا؟ بطبيعة الحال سوف يقاومون ويدافعون عن أنفسهم. الشعب الكردي يفعل الشيء نفسه. إن HPG هي قوة شرعية قامت بالدفاع المشروع عن الشعب الكردي. حزب العمال الكردستاني والقائد عبد الله أوجلان هما الممثلان السياسيان للشعب الكردي. هذه هي الحقيقة، أي شيء آخر لا يعكس الحقيقة. لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدرجا حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب لمصالحهما السياسية والاقتصادية.

ماذا سيحدث إذا قامت هذه الدول بإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب؟ على الأرجح، ستنتهي الحرب وستبدأ عملية جديدة. مثل هذه العملية سيكون لها تأثير على الدول المحتلة لكردستان (تركيا وإيران والعراق وسوريا). من المفترض أن تؤدي مثل هذه العملية إلى وقف الحرب. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي صادقين، إذا كانوا لا يريدون أن يتم ذبح الكرد من قبل هذه الدول الغاصبة لكردستان (تركيا، إيران، إلخ) وإذا كانوا يريدون أن يعيش الكرد بحرية، فإن هذا الظلم الذي وقع يجب إيقافه بشكل فوري؛ إلا أن هذه الدول تدعم الحرب بهذا القرار الذي اتخذته بشأننا. إنهم يدعمون بشكل فعال الاضطهاد في كردستان.

رسمياً، هذه الدول تدعم تركيا. مع الدعم الذي تقدمه، أصبحت هذه الدول أيضاً شريكة في الإرهاب الذي تمارسه تركيا. يجب عليهم التوقف عن فعل ذلك. وها نحن نناشدهم: منذ اتفاقية لوزان (1923) أنتم تظلمون الشعب الكردي. أوقفوا هذه السياسة الظالمة والخاطئة. نضال الشعب الكردي نضال مشروع. لا تسموا هذا الكفاح المشروع إرهاباً. أوقفوا هذه السياسة الظالمة بحق شعبنا. لا تكونوا شركاء في هذه المجازر التي ارتكبت في كردستان. هذه هي دعوتنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول تشجع المستبدين ضد الكرد من خلال الدعم الذي يقدمونه. إنهم يدعمون الغزاة بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى هذا النحو، فهم يغضّون الطرف عن المآسي التي يعيشها شعب كردستان. ولهذا ندعو هذه الدول: قوموا بتغيير قراراتكم الخاطئة والظالمة. منذ مئة عام وشعبنا يقاوم هذه القرارات الظالمة والخاطئة. افهموا هذا الأمر وتخلوا عن هذه السياسة الظالمة. هذه هي مناشدتي لكم.

يعتبر حزب العمال الكردستاني من أكثر الحركات السياسية التي نوقشت في العصر الحديث. لقد كان مصدراً لعدد لا يحصى من المقالات البحثية الأكاديمية المتعلقة بمفهوم "الإرهاب" و "النضالات المسلحة من أجل الحرية" و "حرب الكريلا" وما إلى ذلك. كيف تشرح الخط السياسي وقضية حزب العمال الكردستاني للرأي العام الدولي الذي يرى هذه المقابلة ولكن من الذي قد لا يكون على دراية بحركتك؟

قبل كل شيء، يجب معرفة هذه الحقيقة. شعبنا، شعب كردستان، هم أقدم شعوب الشرق الأوسط وميزبوتاميا. ولكن أثناء إعادة تصميم الشرق الأوسط، تم إنكار وجود الشعب الكردي في معاهدة لوزان لعام 1923، وأصبحت أرض كردستان مقسمة بين أربع دول. كان هذا ظلماً كبيراً. شعبنا، الذي قاوم هذا لمدة مئة عام، لم يستسلم، ولكن الدول المستعمِرة ارتكبت أيضاً مذابح وحشية جداً ضد شعبنا. منذ ذلك الحين حدثت مآسي كبيرة في كردستان. تم تطبيق سياسة الإبادة الجماعية، ووقعت جرائم قتل جماعي، حيث واجه شعبنا خطر الإبادة الجماعية.

في سبعينيات القرن الماضي، عندما تم تنفيذ هذه السياسات في شمال كردستان، كان الشاب الكردي القائد عبد الله أوجلان، ابن عائلة فقيرة، يدرس في إحدى الجامعات في مدينة تركية حيث واجه هذا الواقع الكردي بشكل مباشر. واجهه في شخص الشعب الكردي، كانت الإنسانية تُداس بالأقدام. أولئك الذين رأوا واستوعبوا هذه الحقيقة لم يمكنهم أن يظلوا صامتين. إذا ظلوا صامتين، لكانوا قد أداروا ظهورهم للقيم الإنسانية. لقد فعل القائد عبد الله أوجلان ذلك بالضبط، ولم يدِر ظهره لمعاناة شعبه. في ذلك الوقت، اجتمعت مجموعة من الشباب الكردي ذوي الضمير وشكلوا مجموعة في عام 1973. المجموعة التي قررت القتال منذ ذلك اليوم كانت تمثل الخطوات الأولى لحزب العمال الكردستاني. لكن الدولة التركية كانت عضواً في الناتو، ولهذا السبب دعمت جميع دول الناتو تركيا ضد الصراع الكردي. كما نظر الناتو إلى القضية الكردية بعيون تركيا. لهذا أطلقوا على حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".

كان رئيس وزراء السويد، أولوف بالمه، ديمقراطياً. لقد كان شخصاً يدعم جميع المنظمات التحررية. اغتيل عام 1986. وأعلنوا أن حزب العمال الكردستاني نفذ عملية الاغتيال هذه. لماذا؟ لأن شخصاً ما أراد تصوير النضال الكردي من أجل الحرية على أنه "إرهاب". ولكن بمرور الوقت، أصبح من الواضح أن حزب العمال الكردستاني لم ينفذ عملية الاغتيال. يجب أن يعرف الناس هذه الحقائق.

الدولة التركية لم تحاربنا بمفردها. لقد حاربتنا دائماً بدعم وقوة حلف شمال الأطلسي. لطالما شنت الدولة التركية هذه الحرب ضدنا وهي مستمرة في ذلك. نريد الحقوق والعدالة القانونية. لم نصادر ممتلكات أي شخص. نحن نحارب أولئك الذين صادروا ممتلكاتنا. نحن نطالب بحقوق الإنسان لشعبنا. على الرغم من ذلك، لطالما دعمت قوات الناتو تركيا. ثم، في 9 تشرين الأول 1998، تم إطلاق مؤامرة دولية مشتركة بين عدة دول ضد القائد عبد الله أوجلان. تم تنفيذ هذه الخطة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي النتيجة اعتقلوا القائد عبدالله أوجلان وسلموه إلى تركيا. ماذا كانت أهدافهم؟ كانت أهدافهم بالطبع القضاء الكامل على حركة التحرر الوطني الكردستاني، ومع ذلك، فقد تصرف القائد عبد الله أوجلان بحنكة وبراعة سياسية منقطعة النظير من سجنه في جزيرة إمرالي، وعلى الرغم من كل الصعوبات، تمكن من إحباط المؤامرة الدولية التي جرت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد ظهر القائد عبد الله أوجلان بنموذج جديد. قام بتشكيل وتقديم نموذجه الديمقراطي البيئي، والذي تعتبر حقوق المرأة في صميمه. وهكذا، لم يفتح الطريق أمام حزب العمال الكردستاني لتجديد وتوسيع نفسه فحسب، بل قدم أيضاً حلاً لمشاكل شعوب الشرق الأوسط. كما أدى إلى ظهور برنامج اشتراكي ديمقراطي للعالم، والذي فقد اتجاهه في الحداثة الرأسمالية. لقد توصل إلى نظرية جديدة لتقدم "العصرانية الديمقراطية". أعطتنا منظوراً جديداً.

وهكذا، أصبح نضال الشعب الكردي أكثر صموداً وأظهر عبد الله أوجلان أن لديه مشروعاً مهماً لشعوب الشرق الأوسط. قدم "العصرانية الديمقراطية" كنموذج بديل لشعوب العالم. من خلال هذا المشروع، ردّ القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي على المؤامرة الدولية التي أرادت تصفيتهم. مكّن هذا المشروع حزب العمال الكردستاني من النمو. وصل النضال من أجل الحرية للشعب الكردي الآن إلى العرب والآشوريين والأرمن والأتراك والفرس والعديد من الشعوب الأخرى.

لهذا السبب، يقاتل حزب العمال الكردستاني أيضاً من أجل الحرية والديمقراطية. يقاتل حزب العمال الكردستاني من أجل جميع الشعوب، النساء والديمقراطية. لقد زعزعت سياسة حزب العمال الكردستاني في الشرق الأوسط السياسة الانفصالية القديمة. فتح حزب العمال الكردستاني طريقاً جديداً في الشرق الأوسط. باختصار، هكذا يمكنني وصف حزب العمال الكردستاني. قصة حزب العمال الكردستاني هي قصة نضال شعب ضد الحداثة الرأسمالية.

اجتمع المئات من المدافعين الأوروبيين عن حقوق الإنسان في مبادرة سلام لمنع وقوع حرب بين الكرد في وقت سابق من هذا العام. لكنهم واجهوا ضغوطاً كبيرة من حكوماتهم، خاصة في ألمانيا. واحتُجز بعضهم ومُنع البعض الآخر من السفر. يبدو أنه ليس الكرد فقط هم الذين يتم تجريمهم، ولكن أيضاً مواطني الاتحاد الأوروبي وأصدقاء الكرد هم الذين يدعمون السلام والديمقراطية. كيف تقيم حملة التجريم الأوسع في العالم الغربي والتي تدور حول القضية الكردية؟

خلال الـ 150 عاماً الماضية، قدمت الدولة الألمانية تقليدياً دعماً مستمراً، أولاً للإمبراطورية العثمانية، ثم للجمهورية التركية، ضد الشعب الكردي. لعبت الدولة الألمانية دوراً في سياسات الإبادة الجماعية بما في ذلك الإبادة الجماعية للأرمن، وبشكل عام، في السياسات التي تستهدف الكرد واليونانيين في الأناضول. الآن، ليست فقط ألمانيا ولكن حلف الناتو يلعب دوراً سلبياً. كما قلت من قبل، فإن الشعب الكردي لا يطالب إلا بحقوقه الطبيعية، ولا شيء آخر. يطالبون بالحق في الوجود. هذا هو حقهم الطبيعي. لديهم الحق في العيش بحرية في هذه الأراضي. لديهم الحق في العيش مع لغتهم وموروثهم الثقافي.

لسوء الحظ، تحاول ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى وأعضاء الناتو إخفاء هذه الحقيقة لمصالحهم الاقتصادية والسياسية `` القذرة ''، وليس فقط يغضون الطرف عن الاضطهاد الممارس ضد الشعب الكردي، بل يدعمون الدولة التركية بنشاط. لذا فهم متواطئون في المجازر التي ترتكب في كردستان. هذه هي الحقيقة.

العديد من أصدقائنا، والأمميين في ألمانيا ودول أخرى في أوروبا، أولئك الذين يحاولون دعمنا، يتعرضون أيضاً للضغط. إنهم يواجهون الهجمات أيضاً . هذه سياسة إمبريالية تقوم على المصالح. إنها سياسة تتجاهل الأشخاص والطبقات المضطهدة، وتعمل فقط على مصالح الهيمنة. إنه أمر غير أخلاقي. ويقولون إنهم ديمقراطيون! يقولون إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان! لكنهم ما زالوا جزءاً من العنف في كردستان.

لكن ألمانيا تفعل الآن ما قلته بالضبط. إنها تتصرف بطريقة ظالمة ودون أي اعتبار للقانون. انتهكت الدولة التركية مؤخراً القوانين الدولية. (...) التعذيب الذي تعرض له قائدنا عبد الله أوجلان في إمرالي اليوم ليس له أية أسس قانونية دولية. إنه أمر غير أخلاقي. يتم فرض سياسة العزلة المطلقة لدرجة تمنع قائدنا حتى على التفكير؛ حتى يتوقف عقله عن العمل. هذا هو الهدف من الحبس الانفرادي المشدد.

ولعبت هذه الدول دوراً في اختطاف قائدنا وتسليمه إلى تركيا. لقد كان لهم دور في بناء نظام العزلة في إمرالي. هم شركاء. كل هذا يحدث بمعرفتهم. لذلك من الواضح أن توقع شعبنا أن ينتهي هذا الظلم. إن القسوة التي ارتكبت في إمرالي يتم إلحاقها بكردستان بأسرها. إن شعبنا يخوض كفاحاً ضد هذه المظالم بإرادة سياسية كبيرة. ونأمل أن تنتصر قضية الحرية الكردستانية بدعم من الأمميين وكل الناس لصالح المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. (…) لأنها قضية عادلة. (...)

في الوقت الحاضر، يحاولون باستمرار إضعاف حزب العمال الكردستاني وتصفيته. لا يمكن تصفية حزب العمال الكردستاني. لماذا ؟ لأن حزب العمال الكردستاني هو الشعب، فإذاً كيف سيتمكنون من القضاء على الشعب؟ ماذا يريد حزب العمال الكردستاني اليوم؟ يريد ما يريده أي قروي أو عامل أو حتى رأسمالي في كردستان. يمثل حزب العمال الكردستاني مطالب الشعب الكردي. يريد الناس أن يعيشوا في هذه الأراضي بحرية مع تراثهم الغني ولغتهم. إنهم يكافحون من أجل هذا. وإذا قالت هذه الدول إنها عصرية ومتحضرة ومؤيدة للحرية، فعليها أن تغير سياساتها الازدواجية والمراوغة.

- الأوساط الثورية في العالم، والتي كانت تناضل من أجل التغيير السياسي لصالح الشعب، تراقب بعناية منذ سنوات نضال حزب العمال الكردستاني، والنضال من أجل الحرية للشعب الكردي بشكل عام، وعلى وجه التحديد التطورات الأخيرة. في روج آفا. انضم العديد من الأشخاص والجماعات إلى النضال الكردي وانخرطوا في التضامن الدولي. ماذا ستكون رسالتك إلى الأشخاص الذين يقومون بهذا النضال، في سياق الكفاح ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي القائم؟

في البداية أحيي الرفاق الذين قدموا إلى كردستان بمشاعر أممية قوية، والذين حاربوا سياسات الفاشية والإبادة الجماعية، والذين انضموا إلى النضال من أجل الحرية لشعبنا وقدموا الدعم. أحييهم بكل محبة و احترام. إنه شيء ذو مغزى إنساني للغاية. كما تعلمون، لدينا أيضاً أصدقاء جاؤوا للانضمام إلى صفوفنا وقد استشهدوا. إنني أحيي جميع الشهداء الأممين في شخص أصدقائنا روناهي، وأندريا وولف وشيار، وجاكوب رايمر، وأنحني باحترام أمام ذكراهم.

إن القدوم من ألمانيا أو مكان آخر في العالم للتضامن مع الشعب الكردي والاستشهاد هو فعلاً فعل إنساني للغاية؛ عمل يكرم الإنسانية. إنها مرتبة عالية جداً. نعد بأن نرتقي بالنضال ونحقق أهدافهم وآمالهم ونحن نمثل هذه الآمال. هناك أفراد وجماعات تدعم نضالنا. هذا شيء مقدس بالنسبة لنا.

من ناحية أخرى، فإن مشاركة اليسار بشكل عام، أو الجماعات التي تعتبر نفسها حركات اشتراكية أو ديمقراطية، غير كافية. إنهم ليسوا على اتصال بالنضال في كردستان بقدر ما نتمنى أن يفعلوا ذلك. هم بعيدون نوعاً ما. التضامن المتوقع من مثل هذه الحركات لم ينمو بعد. النضال في كردستان اليوم ليس فقط النضال من أجل الحرية للكرد بل هو نضال كل الشعوب.

يتم تقديم مسار جديد اليوم في كردستان. إنه صراع للطبقات والشعوب المضطهدة، وتنفيذ للأساليب الصحيحة من قبل كريلا القرن الحادي والعشرين، لاستخدامها في الكفاح من أجل الحرية ضد القوى المهيمنة في كردستان وسوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. لذلك كنا نتوقع من المنظمات الاشتراكية تقديم المزيد من الدعم في جميع أنحاء العالم، ولا نعتقد أننا تلقينا الدعم الكافي حتى الآن.

على سبيل المثال، زعزعت الأفكار والنموذج الذي طوره قائدنا عبد الله أوجلان الأسس العقائدية للشرق الأوسط، لا سيما من خلال رؤيته لتحرير المرأة وتصوره للأمة الديمقراطية. هدمت الجدران القديمة وقدمت الأساس لوضع ثوري. العالم ليس عاجزاً أمام الحداثة الرأسمالية. لقد صاغ الحل. أدى تصوره للحداثة الديمقراطية ورؤيته لبديل جديد إلى بدء موجة سياسية جديدة. هذا هو النضال من أجل الاشتراكية الديمقراطية، نضال الشعوب، النضال من أجل الحرية. إنه في الواقع النضال من أجل حياة جديدة. هذه قضايا ملهمة وكبيرة للغاية. لذلك من المتوقع أن تقدم الحركات الديمقراطية الاشتراكية المزيد من الدعم للشعب الكردي لهذه الأفكار.

وشنت قوات الاحتلال هجمات على هذه المبادرات. اليوم، الاحتلال التركي مدعوم من قبل نظام فاشي بقيادة تحالف حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) وعصابات أرجينيكون. إنهم يحاولون هزيمة النضال من أجل الحرية للشعب. إنهم يخططون ويحلمون بتدميرنا لمواصلة حكمهم. لقد وضعوا خططاً للقضاء علينا واحتلال كردستان العراق والذهاب إلى الانتخابات هذا العام. لقد خططوا لإجراء الانتخابات في نوفمبر والاستمرار في حكمهم الفاشي. لكننا، بصفتنا حرب الكريلا الأبية والشعب، كناشطين في السياسة الديمقراطية، وكجميع الأسرى المقاومين، وعلى رأسهم القائد عبد أوجلان، نقف على خط المواجهة الأمامي للمقاومة. ولقد كسرنا موجة الفاشية.

لم يكن بإمكانهم إجراء الانتخابات هذا العام. لماذا؟ لأنهم لم يتمكنوا من القضاء علينا. المقاومة اليوم، بروح مخلصة وبالوسائل الصحيحة، هي من أجل الإنسانية. إنه لشعوب المنطقة بأسرها. إنه يكسر الموجة الفاشية للقوى المهيمنة في الشرق الأوسط ويمهد الطريق أمام نضال الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية. نحن نساهم في الإنسانية من خلال هذه الموجة الثورية الجديدة. ولدينا توقعات خاصة من الحركات الاشتراكية والديمقراطية. من المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. لكن للأسف، يبدو أنهم يستمعون أكثر إلى صوت المؤسسة.

تخضع وسائل الإعلام الدولية لسيطرة القوى المهيمنة، وعادة ما تنسب الفضل إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة في تركيا. وهكذا يغمضون أعينهم عن حقائق النضال والمقاومة العظيمين في كردستان، التي يقوم بها الشعب الكردي. المقاومة الكبيرة التي تلعب دوراً مهماً للبشرية تمر مرور الكرام. والتضامن لا ينمو بالقدر المتوقع.

ما زلنا نقول إن "الواقع الكردستاني" أكبر. الواقع، الذي تم تشكيله من خلال قيادة عبد الله أوجلان، أكبر. إنها تظهر طريقاً للابتعاد عن بربرية الحداثة الرأسمالية. الطريق إلى الحرية والديمقراطية. هذا ما هو النضال من أجله. نحن نقاتل من أجل هذا في جبال كردستان اليوم. على سبيل المثال، استخدمت الدولة التركية مؤخراً أسلحة كيماوية ضدنا. ربما تكون القوى المهيمنة تدرك ذلك، وربما قدمت بعضها الدعم للدولة التركية. لديهم ظهرها مغطى.

هذه دولة فاشية تحاول الاستمرار في قمع كردستان والشعب التركي معاً. ربما تتغاضى القوى المهيمنة عن ذلك؛ لكن على الحركات الاشتراكية الديمقراطية والحركات المدافعة عن حقوق الإنسان أن تعارض ذلك وتبني قضية ضخمة حول هذا الموضوع. الدولة التركية ترتكب جريمة ضد الإنسانية. إنها تستخدم أسلحة محظورة. كنا نتوقع ردة فعل عامة أكبر، لكن هذا لم يحدث.

ومع ذلك، لا يزال لدينا أمل وإيمان. نحن حركة تعتمد على نفسها قبل كل شيء. نحن نعتمد على قوة الشعب. لا نتوقع من أحد أن يغطي ظهورنا. نحن مدعومون بقواتنا وصداقة الشعوب والأمميين.

نعتقد أن نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة سينجح في قيادة النساء والشباب، وسيحظى في النهاية بالدعم العالمي الذي يستحقه. سننتصر بالتأكيد على الفاشية المهيمنة بدعم من التضامن الدولي الثوري. سنرفع علم الحرية والديمقراطية في كردستان. وهذه دعوة جديدة لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع. إنه طريق جديد.

بهذه الآمال أشكركم على طرح هذه الأسئلة وأتمنى لكم التوفيق.

(ف)