​​​​​​​قره سو: نضال الشعب الكردي سيحدد نتائج الانتخابات في تركيا

جاء ذلك خلال حديث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) مصطفى قره سو، لفضائية مديا خبر (Medya Haber)، وقيم خلاله جدول الأعمال في الوقت الراهن، كما سلط قره سو الضوء على الانتخابات في تركيا وأشار إلى أن نضال الشعب الكردي هو من سيحدد نتائج الانتخابات.

تقييمات قره سو على الشكل التالي:

بدايةً، أستذكر رفيقتنا العزيزة رابرين آمد التي استشهدت الصيف الماضي بكل تقدير واحترام، لقد كانت رفيقة كادحة وغالية على قلوبنا، حيث انضمت إلى النضال من الوسط الوطني في آمد، ومن عائلة عزيز أوغلو في فارقين، حقيقة كانت متواضعة جداً، لم تجرح أحداً، كانت كادحة وتعمل دائماً، وكانت محل حب واحترام وسط رفاقها، فهمت حقيقة القائد، لذلك كانت رفيقة فدائية، تضحي بنفسها، كانت مخلصة بعمق، ومؤمنة بنموذج القيادة والحزب وخط حرية المرأة، شاركت في الكثير من الأعمال، كانت ناجحة في كل عمل تقوم به، ومن أجل عملها هذا وجهودها، انتُخبت لعضوية ديوان مؤتمر الشعب وهذا الديوان مؤسسة مهمة جداً، وخاصة من أجل تثبيت نظام منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) والكومون والمجالس، لها جهود في هذا النضال، وخاصة من أجل فهم نموذج القائد وتطبيقه، كانت لهذه الرفيقة جهود كبيرة، بهذه الطريقة، لن ننساها أبداً في نضالنا، سوف نتذكرها دائماً، ونتذكر الشهداء جميعاً، بالتأكيد سنلبي رغباتهم، سنحاول أن نكون جديرين بهم، لا يمكن أن تبقى رغباتهم دون تحقيق، إذا كنا رفاقاهم، ولدينا شهداء عظماء، فنحن كحركة وشعب، ومن أجل تبنّي الشهداء، يجب علينا تحرير الشعب الكردي، ودمقرطة الشرق الأوسط، ونشر نموذج القيادة في العالم كله.

وقفة القائد على مدى 24 عاماً يجب أن تكتب عنها رواية

قائدنا معتقل منذ 24 عام، لقد مرت هذه الأعوام 24 كملحمة في تاريخ العالم والبشرية، لا يوجد سجين سياسي آخر أمضى 24 عاماً في السجن، ولا يوجد قائد بهذا الشكل، بالفعل وقفة كهذه يجب أن تكتب عنها الروايات، أستطيع أن أقول هذا الشيء؛ ما لم يتم فهم موقف القائد في إمرالي وحقيقته، فلن يمكن فهم شخصيته. بلا شك، هناك نضال للقائد في الخارج، لقد ناضل عشرات الأعوام، وأسس الحزب وبدأ بالكفاح المسلح للكريلا، وخلق مقاتلات على خط حرية المرأة. بهذه الطريقة، خاض نضالاً مهماً وأصبح قائد انتفاضة شعبنا. كل هذا بالتأكيد نتائج القيادة والشخصية القيادية وفن القيادة، ولكن كما يُقال؛ يتضح كل شيء في أوقات الشدة، اللحظات الصعبة تجعل شخصية الناس والمجتمعات واضحة، لهذا السبب أظهر القائد في السجن على مدى 25 عاماً كيف أنه قائد شعب، أي نوع من القادة الثوريين، من هذه الناحية، فإن هذه 24 عاماً مفيدة للغاية وتستحق التعلم منها، يمكننا قول هذا بكل بساطة، هذه 24 عاماً ستكون أمثولة، الشعب الكردي لن ينسى ذلك، وكذلك حركتنا لن تنسى ذلك، سنحاول جميعاً أن نكون لائقين وجديرين بهذه الوقفة.

فكر القائد أوجلان انتشر في جميع أنحاء العالم

النموذج الذي خلقه القائد أوجلان في السجن، كان موجود أيضاً في السابق، وبلا شك فقد جمعه وطوره داخل معتقله، وفي هذا السياق، أوضح نموذج المجتمع الديمقراطي والبيئة وتحرير المرأة، كما أوضح أيضاً خط الحداثة الرأسمالية، وعلى هذا الأساس أشار إلى نظام الكونفدرالية الديمقراطية ضد نظام الدولة العنصرية، وأظهر أنه يمكن تحقيق الاشتراكية بهذه الطريقة، ليس مع نظام الدولة فقط، بل بنموذج الكونفدرالية الديمقراطية، وحدد خط حرية المرأة، الذي سيصبح خطاً أيديولوجياً للمضطهدين والشعوب والكادحين في جميع أنحاء العالم، كما حدث في القرن 1800، عندما ظهرت الرأسمالية والتحالف الحر الرأسمالي، وأصبح ماركس وأنجلوس رداً لنضال الكادحين والمضطهدين، وقدما نظرية للمستقبل الحر التي كانت المستوى النظري للمضطهدين والكادحين منذ 150عاماً.

فقبل 150 عاماً لم تتطور الرأسمالية كثيراً، وكذلك لم يتطور العلم والتكنولوجيا، كانت النظرية الاشتراكية تُعرف لأول مرة، لذلك كان فيها أوجه قصور، لكن ماركس وأنجلوس أوضحا تقييماتهما بشعورهما العميق بالمسؤولية وشكلا تأثيراً كبيراً، لقد أثرا علينا جميعاً، كما أثرا في مقاومة القائد أوجلان أيضاً، وقد بدأ القائد أوجلان بخوض النضال بتأثير ذلك الفكر الاشتراكي، وتم تحديد نموذج جديد بناءً على تقييم شامل للرأسمالية، وعلى هذا الأساس جاء التقييم الشامل للمجتمع من قبل القائد أوجلان، هذا النموذج يظهر للناس المسار الصحيح اليوم، وبهذه الطريقة، يتبناها الشبيبة والمرأة والإنسانية جمعاء والعمال. كان الكونفرانس الذي عُقد في جنوب إفريقيا ذا مغزى كبير بهذا الشكل.

القائد يجد الحلول للقضايا لكافة الإنسانية

ففي جنوب إفريقيا، في بلد مانديلا، يتبنى أصدقاؤه نضال القائد أوجلان، ويشبّهون القائد بمانديلا، فهناك العديد من الجوانب المشتركة بينهما، لقد خاض مانديلا أيضاً نضالاً عظيماً، أنه أيضاً ترك كالقائد أوجلان لمدة 25 عاماً، في السجن لسنوات عديدة وطويلة، فإنه اعتقل في السجن لفترة طويلة، وبهذه الطريقة أصبح قائداً للنضال من أجل الحرية لشعبه، لكن يجب أن يقال هذا أيضاً، إن وضع القائد أوجلان مختلف أكثر، إنه ليس بقائد يناضل فقط من أجل شعبه، لأجل حرية الشعب الكردي، بل هو ذلك القائد الذي يحاول إيجاد حلول لقضايا الإنسانية جمعاء، لأجل حل قضايا المرأة، الشبيبة، المضطهدين والجميع...كما إنه يتحلى بفكر ضد تدمير الطبيعة، فالقائد سيكون قائد الإنسانية بهذا الشكل، ستعقد مؤتمرات في كل مكان لأجل القائد، سيتم بذل الجهود لفهم فكر القائد أوجلان أكثر فأكثر، لكنه كلما تم فهم فكر القائد أوجلان، سيتم تسهيل إيجاد الحلول لمشاكل وقضايا العالم، أستطيع أن أذكر هذا بسهولة، ستتحرك دورة التاريخ بشكل أسرع في القرن الـ 21، لأن القائد أوجلان قدم أساس نظري لإيديولوجية الديمقراطية والحرية للبشرية، بعد أن تم توضيح ذلك، بلا شك، ستدور دورة الحرية، الديمقراطية، النضال الاشتراكي للإنسانية أكثر فأكثر، وستتطور، سنرى هذا الشيء في السنوات القادمة، وبهذه المناسبة، يحيون القائد أوجلان وموقفه المقاوم هناك، ويوضحون أنهم سيقومون بواجبهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه، من أجل تنفيذ النموذج الذي حدده من أجل حرية وطننا، و دمقرطة الشرق الأوسط، وتطوير نضال الحرية لأجل الإنسانية.

يتبع..

(ل م)