​​​​​​​قره سو: لوزان هي اتفاقية من أجل إبادة الكرد جميعاً

جاء ذلك خلال حديث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، مصطفى قره سو، في برنامج خاص على قناة مديا خبر، قيّم فيه تطورات المرحلة الحالية.

حديث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، مصطفى قره سو كالتالي:

"إن سياسة العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان منذ 25 عاماً هي بحد ذاتها سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي.

الهجوم على نضال الشعب يتم بشكل أساسي على قيادته وعلى تنظيمه السياسي؛ لأن نضال الشعب من أجل الحرية والديمقراطية لا يمكن تصفيته أو إبادته دون تحييد القادة والرواد والقضاء عليهم، في واقع الأمر، استُشهد قادة في مقاومة الشيخ سعيد وفي مقاومة ديرسم، في الحقيقة، قيّم القائد عبد الله أوجلان إعدام الشيخ سعيد وحادثة الشيخ سعيد بداية للإبادة الجماعية للكرد، وهذا لا يزال مستمراً حتى الآن، يتم الانتقام من القائد عبد الله أوجلان وتنفيذ الإبادة الجماعية بحقه.

في هذا الصدد، تضافر النضال ضد الإبادة الجماعية بحق الكرد والنضال ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، على أي حال، لا يمكن خوض نضال فعّال ضد الإبادة الجماعية للكرد دون نضال فعّال ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هذه الحقيقة يجب أن ينظر إليها الكرد، يجب فهم النضال من أجل الحرية والعلاقة بين القائد والحركة السياسية، يناضل الشعب مع قادته وحركته السياسية وتنظيمه ويكتسب قوته، الآن، يتم تنفيذ هجوم إبادة جماعي ضد القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، بالطبع هناك نضال يتم خوضه ضد هذا، حيث يتم خوض نضال منذ 25 عاماً، موقف القائد عبد الله أوجلان هو بالفعل النضال ضد سياسة الإبادة الجماعية هذه، الآن، تناضل النقابات والبلديات والمثقفون في جميع أنحاء العالم من أجل حرية القائد، حيث أصبحت قضية الحرية للقائد أوجلان الآن ليست قضية الكرد وحسب، وليس فقط قضية القوى الديمقراطية في تركيا، بل قضية إنسانية في العالم بأسره.

على الرغم من ذلك، فإن الدولة التركية تصر على سياسة العزلة والإبادة الجماعية، وفي الآونة الأخيرة، أظهر مردان يانارداغ موقفاً أيضاً، أثناء تقييم موقف القائد عبد الله أوجلان والممارسات التي يتم تنفيذها في إمرالي، لم يشهد أي سجين أو محكوم عليهم في تاريخ تركيا هذا النظام، في الواقع هو كذلك، إنه أول قائد سياسي مدة سجنه أكثر من غيره، وهذا ما قاله مردان يانارداغ، وقال أيضاً إنه لا توجد مثل هذه العزلة في القانون التركي، لماذا لا يستطيع محاموه اللقاء به؟ لماذا يتم سد طريق خروجه على الرغم من حبسه بهذا القدر؟ انتقد هذا الأمر، وأثناء انتقاده، قيّم وقال لماذا لا تتصرف تركيا وفقاً للقوانين ولماذا لا تطبق تركيا القوانين، في ظاهر الأمر، تم اعتقاله على الفور، وفي وقت سابق، تم القبض على شبنم كورور فينجانجي؛ بسبب مسألة الأسلحة الكيماوية.

الصلة بين الديمقراطية التركية والقضية الكردية ليست راسخة

تأسست الدولة التركية على الإبادة الجماعية للكرد، والقانون الأساسي للدولة التركية هو إبادة الكرد وتتريكهم، لجعل كردستان منطقة انتشار القومية التركية، وهذه مادة دستورية، والأشخاص الذين لا يقبلون هذه الأشياء لا يعتبرون مواطنين أتراك، ومن لا يقبل بهذا فهو عدو حسب الدولة التركية، كونك تركي يعني تجاهل الكرد، أن تكون تركياً يعني تدمير الكرد وإنكارهم، وهذا هو قانونهم، وهناك أيضاً من يقول اتفاقية التتريك، مع هذا الجانب، بطبيعة الحال، فإن معارضة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في تركيا هي في الواقع معارضة للقانون التركي، وقانون الإبادة الجماعية هذا، في هذا الصدد، تم اعتقال وحبس مردان يانارداغ على الفور.

في هذا الصدد، يجب أن يكون الديمقراطيون في تركيا ديمقراطيين حقيقيين، يجب أن يكون الاشتراكيون واليساريون يساريين حقيقيين وديمقراطيين، إنهم بحاجة إلى معارضة القانون التركي هذا، أي النظام الذي يؤسس التركية على العداء للكرد ويؤسس التركية على إبادة الكرد، وإلا فلن تتحقق الديمقراطية ولا الحرية في تركيا، يجب أن يرى جميع الديمقراطيين والثوريين هذه الحقيقة، في هذا الصدد، فإن معارضة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ليست مجرد معارضة لعزلة قائد كردي، وليس معارضة السياسة المطبقة على الكرد، إنها معارضة الرجعية والفاشية في تركيا، لا يمكن أن تتطور الديمقراطية في تركيا دون معارضة ذلك والوقوف ضدها، سيقولون إننا ديمقراطيون واشتراكيون ولن يعارضوا عزلة القائد، هذا خداع للذات، حيث لا تتقدم الديمقراطية والدمقرطة في تركيا؛ لأن الصلة بين الديمقراطية في تركيا والقضية الكردية ليست راسخة، لا يمكن للدمقرطة أن تتطور في تركيا دون إقامة صلة بين الدمقرطة في تركيا واليساريين والكرد، ولا شيء يتطور، فإذا كان الأمر كذلك، سيخدع اليساريين والديمقراطيين، والليبراليين أنفسهم، لذا، فإن النضال ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هو نضال مهم للغاية من أجل الديمقراطية والحرية.

بالطبع، لا ينبغي أن يكون هذا النضال متقطعاً، يجب أن يستمر دون انقطاع، بمعنى آخر، يجب أن يكون النضال ضد إبادة الكرد وضد العزلة ومن أجل دمقرطة تركيا دائماً على جدول الأعمال، من الضروري أن يتم خوض نضال باستمرار، وتجديده دائماً، من ناحية، يجب أن ينظر الناس إلى هذا على أنه وقف الإبادة الجماعية بحق الكرد ووقف الفاشية وإدراج ذلك ضمن أولويات النضال.

يجب على جميع الأحزاب في شمال كردستان وفي روج آفا تبنّي القائد آبو

في هذا الصدد، فإن شعبنا في روج آفا وأوروبا يتبنى القائد آبو، وعلى شعبنا في جنوب كردستان وشماله أيضاً أن يفعل ذلك، كل من يتحدث عن الكردايتية وكردستان والحرية، عليه أن يتبنى القائد آبو، هل سيكون قائد الشعب الكردي وقائد لأكبر حزب ويخوض نضالاً على مدى 25 عاماً، في السجن، والأحزاب الكردية لن تتبناه...؟ فهل هذا صح...؟ وهل يجوز هذا الشيء...؟ في هذا الشأن، فإن طريق التحزب السياسي للكرد وطريق الديمقراطية للشعب الكردي وحرية الكرد، يمر عبر الانتفاض ضد العزلة على القائد آبو، فإذا لم ينتفضوا ضد عزلة القائد آبو فهذا يعني أننا نهتم بحساسية الدولة التركية ونقبل بها في إبادة الشعب الكردي ولا نقبل بتبنّي القائد آبو ولا نراه صحيحاً، والذين يتبنّون القائد آبو أيضاً يبدون موقفهم منهم ويراهم كأعداء.

على جميع الكرد النضال ضد العزلة على القائد آبو

أحزاب سياسية كردية تقول؛ لا أصدق أن الدولة التركية هكذا، وتقترب بهذا الشكل ولا تتبنى القائد آبو، يجب عليها تبنّي القائد آبو، يجب على جميع الأحزاب في شمال كردستان وفي روج آفا، بعبارة أخرى، أينما وجد حزب سياسي كردي في أي مكان من العالم، وأي حركة كردية، عليها تبنّي القائد آبو، وإلا فلن تكون حركة سياسية كردية، لن تستطيع خوض نضال حقيقي، ولن تستطيع تصعيد النضال في وجه إبادة الشعب الكردي، لو لم يتم خوض النضال في هذا الشأن، سيكون هذا ضد جميع الكرد، سيخسر الكرد جميعهم، بهذه المناسبة أطالب الكرد جميعهم بالنضال ضد العزلة على القائد آبو.

الدولة التركية تهاجم منذ 2021 وحتى الآن ولم تتمكن من تحقيق نتيجة

في ذكرى لوزان، بدأوا بهجوم واسع، وصبوا جلّ اهتمامهم على زاب وآفاشين ومتينا واحتلالها بالكامل، في عام 2015 وفي ذكرى معاهدة لوزان، بدأوا بهجوم، الدولة التركية تعطي قيمة لرمزية هذه الأيام.

يقولون بكل وضوح، سوف نوقف هذه الهجمات وسنكمل إبادة الكرد ونحقق أهداف لوزان، هذا يشمل الجميع، سواء كان الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أو غرب كردستان (روج آفا) أو شرق كردستان، الهجوم في ذكرى لوزان، هو هجوم على جميع الكرد، الهجوم ليس على شعب شمال كردستان، لأن لوزان هي اتفاقية من أجل إبادة الكرد جميعهم، ويجب فهم هذا الشيء على هذا النحو، ولذلك فإن الهجمات شاملة وواسعة.

طبعاً مقابل هذا الشيء توجد مقاومة أيضاً، ومقاومة تاريخية، في الحقيقة، تتم خوض مقاومة عظيمة، الدولة التركية بالرغم من هجماتها واستخدامها لكافة المعدات العسكرية وإمكاناتها وتقنياتها منذ عام 2012 وحتى الآن، لم تتمكن من تحقيق نتيجة.

يتبع...

(ل م)