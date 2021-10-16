​​​​​​​قره سو يكشف معلومات سرية عن تورط مرتزقة لشكري روج في كمين خليفان

جاء ذلك خلال مشاركته في "برنامج خاص" على قناة (Medya Haber TV)، حيث تحدث عضو اللجنة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني ‏(‏KCK‎‏)، مصطفى قره سو،‏ عن الكمين الغادر الذي نصبته قوات الديمقراطي الكردستاني في خليفان، حسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء.

وأوضح قره سو أن دولة الاحتلال التركي تستخدم الغازات الكيماوية منذ شهور في هجماتها الاحتلالية على مقاتلي الكريلا، وقال: "يجب على الشعب الكردي أن ينتفض ضد هذه الهجمات، وخاصة الجالية الكردية في أوروبا".

كما أشار إلى تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا، مؤكداً "أنه بهذه السياسة يشجع الاحتلال التركي على احتلال جنوب كردستان".

وحول استشهاد 5 من مقاتلي الكريلا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال: "قبل 3 أسابيع، تحدثتُ عن المقاتل شورش ماردين الذي استشهد في كمين نصبه الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو في طريقه لمحاربة دولة الاحتلال التركي.

انضم شورش إلى النضال عام 1996، حيث قاتل في ديرسم وبوطان وزاغروس، وقاتل في روج آفا أيضاً وأصيب هناك، وبينما هو يتلقى العلاج في الخارج، شاهد هجمات دولة الاحتلال التركي قبل أن يتعافى تماماً، فسارع إلى الانضمام والمشاركة في الحرب لتحرير كردستان من الاحتلال، وكان من بين المقاتلين الذين استشهدوا في الكمين الذي نصبه الحزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئ مع الدولة التركية وشريكها في الهجمات الاحتلالية على كردستان، كيف يمكن للمرء أن يفسر هذا؟ يقولون، ماذا يفعل حزب العمال الكردستاني هنا؟ إذاً ما الذي تفعله دولة الاحتلال التركي واستخباراته المعادية للكرد في إقليم كردستان؟ غدا ستحتل دولة الاحتلال التركي جنوب كردستان متذرعةً بحماية التركمان".

"لشكري روج" قوة مرتزقة وهي متورطة في استشهاد الكريلا في خليفان

وتابع قره سو: "لم يتم الإدلاء بأي تصريح رغم وجود شهود على حادثة خليفان، وقال: المقاتل الذي نجا من الكمين كان شاباً وعلى جميع المقاتلين أن يحتذوا به، حيث وصل إلى الرفاق بعد مسيرة 16 يوماً وقال، تعرضنا دون أي سابق إنذار لكمين؛ ما أسفر عن استشهاد رفاقنا، وحده العدو يفعل ذلك. وتلقينا معلومات موثقة حول العملية، حيث علمنا أن "عناصر من القوة المسماة "لشكري روج" اتصلوا بأسرهم في روج آفا قبل كمين خليفان بزمن قصير جداً، وقالوا لها عبر الهاتف: "كريلا حزب العمال الكردستاني يأتون إلى خليفان، ونحن بصدد ملاحقتهم.."، وهذا يدل على أن أولئك كانوا من بين الذين شاركوا في الكمين الغادر في خليفان، وهم يتبعون مباشرة للحزب الديمقراطي الكردستاني وليس لحكومة إقليم كردستان، فالقوات الخاصة والعصابات التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني التي تسمى "لشكري روج"، مرتزقة، ووصفهم بالبيشمركة هو إهانة للبيشمركة القدامى الذين قاتلوا من قبل، ومثلما حوّلت تركيا الشباب العراقيين إلى عصابات في سوريا، فقد حوّل الحزب الديمقراطي الكردستاني هؤلاء إلى عصابات.

ماهي هذه القوى؟ ليست قوى رسمية، من يعطي هذه الأموال؟ الحكومة لا تدفع ولا تتخذ مثل هذا القرار، إن أموال الناس تعطى لهذه العصابات المسماة "بيشمركة روج"، وبعدها يذهبون إلى شنكال ويقولون لأبناء الإيزيديين هذه "قوى أجنبية".

'سيدوّن التاريخ أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الكرد'

وأشار قره سو إلى أنه "من الواضح كيف ستدوّن أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني في التاريخ، وكيف سيتخلص من هذه الأفعال وكيف سيبررها للشعب الكردي، لا يمكن أن تكون هناك قوة سياسية لا تفهم معاداة الدولة التركية للشعب الكردي وتقوم بالدعاية لها، وبسبب استخدام السلاح الكيماوي في حلبجة بجنوب كردستان، فإنه يعتبر الموضوع الأكثر حساسية.

بسبب استخدام هذا السلاح هاجمت أمريكا صدام، يتم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشباب والمقاتلين الكرد، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يلتزم الصمت حيال هذا الأمر، وهذا يظهر حقيقته".

وناشد قره سو "الديمقراطيين والفنانين والمثقفين الكرد اتخاذ موقف ضد هذا، إذ لا يمكن الالتزام بالصمت والترقب من بعيد، فإذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يفعل هذا بحزب العمال الكردستاني؛ فإنه سيفعل الشيء نفسه مع قوى أخرى في المستقبل، لذلك ندعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية، كما يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أن يدفع ثمن غدره وتورطه في دماء شهداء خليفان".

(ف)