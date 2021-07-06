​​​​​​​قرغيزستان تحتج نتيجة اختطاف الاستخبارات التركية مواطن مزدوج الجنسية

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي بالخارجية القرغيزية أنه "بتوجيهات من الرئيس القرغيزي صدر جباروف" استدعي السفير التركي لدى بيشكيك، أحمد دوغان، إلى الوزارة حيث تم تسليمه مذكرة "على خلفية قيام الجانب التركي بعملية احتجاز مواطن الجمهورية القرغيزية أورهان إيناندي ونقله إلى الجمهورية التركية".

وبحسب البيان فقد أشار الجانب القرغيزي إلى عدم قبول مثل هذه التصرفات التي تنتهك بشكل سافر المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكامه، بما في ذلك في مجال احترام حقوق وحريات الإنسان".

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن الجانب القرغيزي دعا أنقرة إلى إعادة إيناندي إلى قرغزستان و"اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان المعاملة اللائقة معه" بعيداً عن استخدام أي عنف أو ممارسات مسيئة لكرامته الإنسانية.

وذكرت الوزارة بهذا الصدد أن دوغان من جانبه أشار إلى أن "إيناندي يعد مواطناً تركياً ويعترف بأنه مواطن تركي حصراً".

وأكد بيان المكتب الإعلامي عزم وزارة الخارجية القرغيزية "بذل ما في وسعها من الجهود" لإعادة أورهان إيناندي إلى قرغيزستان من أجل حماية حقوقه ومصالحه المشروعة كمواطن قرغيزي، "بناء على دستور الجمهورية القرغيزية وأحكام القانون الدولي".

واعترف الرئيس رجب طيب أردوغان باختطاف "التربوي التركي" أورهان إيناندي من قرغيزستان ونقله إلى تركيا بشكل قسري.

يذكر أن إيناندي التربوي والمدير السابق لمؤسسة "سابات" التركية التعليمية في قرغيزستان، اختفى في 31 مايو الماضي، وتم العثور على سيارته في شارع بالقرب من منزله في اليوم التالي.

وتتهم أنقرة إيناندي بإدارة شبكة أنصار فتح الله غولن (المتورط بحسب السلطات التركية في محاولة الانقلاب العسكري في يونيو 2016) في منطقة آسيا الوسطى.

(ش ع)