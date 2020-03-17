​​​​​​​قرارات وتوجيهات جديدة من خليّة الأزمة في إقليم الجزيرة لدرء خطر كورونا

وأصدرت خليّة الأزمة بياناً في ختام اجتماعها الأخير، كشفت فيه عن القرارات والتّوجيهات الّتي اعتمدتها من أجل الوقاية من وباء كورونا، وحماية شعب المنطقة، ومنها:

١- الاستمرار بحملة التّعقيم لتشمل جميع دور العبادة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ.

٢- إلزام جميع سيارات النّقل الدّاخليّ ضمن وبين المدن بتعقيم السّيارات من الدّاخل بشكل جيّد بمادّة الكلور عند كلّ سفرة.

٣- إغلاق المقاهي ومراكز التّجمّع وشرب الأراكيل والكافتيريات ونوادي الإنترنت والصّالات المغلقة الرّياضية والتّرفيهيّة

٤- منع الجلوس في المطاعم وإبقاء المطاعم مفتوحة للوجبات السّريعة والطّلبات الخارجيّة فقط.

٥- منع الزّيارات للمرضى في المشافي العامّة والخاصّة.

٦- التّأكيد على النّظافة العامّة.

٧- البدء بحملة التّعقيم في الخارج، وتشمل الحارات والأسواق وجميع المرافق العامّة، فور انتهاء الحملة الأولى.

نؤكّد مرّة أخرى على أنّ جميع القرارات والتّوجيهات تصبّ في المصلحة العامّة للوقاية وضمان عدم انتشار الفيروس لمناطقنا، وحماية وسلامة شعبنا، وأنّ جميع مؤسّسات وإمكانيّات الإدارة مستنفرة وفي حالة تأهّب دائمة؛ لأخذ التّدابير الوقائيّة اللّازمة لسلامة شعبنا.

معاً من أجل درء خطر كورونا على مناطقنا".

(ل)

ANHA