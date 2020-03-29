​​​​​​​قرارات مهمة للإدارة الذاتية تهدف لتسهيل فترة حظر التجوال على المواطنين

وضمن مساعيها لتسهيل احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر وجهت الإدارة الذاتية بتوزيع مساعدات غذائية نظراً لعدم تمكن العائلات الفقيرة والمحتاجة من كسب قوتها لاعتمادها على العمل اليومي.

كما قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إدخال الجنازات للمتوفين من سكان شمال وشرق سوريا ودفنهم في مقابر خاصة بالقرب من المعابر التي دخلوا منها وذلك تفادياً لانتقال فيروس كورونا.

كما قررت الإدارة إخضاع كافة القادمين من سكان شمال وشرق سوريا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

يذكر أنه نفذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عدة إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس كورونا إلى المنطقة, ومنها إغلاق المدارس والمؤسسات, والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال في المنطقة والذي دخل يومه السابع.

(ي ح)

ANHA