​​​​​​​قرارات جديدة لخلية الأزمة في شهباء للوقاية من فيروس كورونا

صرحت خلية الأزمة في مقاطعة الشهباء، اليوم، أنها اتخذت عدة قرارات بخصوص لحماية الأهالي من الإصابة بفيروس كورونا.

وحضر التصريح كل من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو، الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة هيفين حسين، الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو، الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة شهباء عماد داوود، والرئيسة المشتركة لهيئة بلديات إقليم عفرين ملك حسين.

التصريح أُلقي في مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو وقال فيه:" انتشر وباء كورونا في العالم أجمع، الذي لم يعرف الحدود، ولا فقير ولا غني، لذلك تم تشكيل خلية أزمة قبل أسبوع، وفرض حظر تجوّل في منطقة الشهباء.

وقد طبّق الأهالي القرارات التي صدرت للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار علو إلى أنه بعد تشكيل الخلية، تم عقد اجتماعين، واليوم يُعقد الاجتماع الثالث بحضور كل من هيئة الصحة والكومينات والمجالس والبلديات، وقد تم اتخاذ بعض القرارات في هذا الاجتماع، وهي:

القرار الأول: منع الخروج والدخول الى مقاطعة الشهباء، وقطع الطرق من المعابر الأساسية، وفي حال دخول أشخاص إلى المقاطعة سيتم وضعهم في حجر الصحي لمدة 14 يوماً، أما السيارات المحملة بالبضائع، سيتم تسليمها من على المعابر إلى أشخاص محددين داخل مقاطعة الشهباء.

القرار الثاني: فتح المحلات للمستلزمات الضرورية من الصباح ولغاية الساعة 4عصراً فقط، أما الصيدليات والعيادات الطبية والمشافي تبقى في الخدمة على مدار 24 ساعة.

وأضاف: نأمل تطبيق الأهالي لهذه القرارات وعدم المخالفة، وخاصة كبار السن، والتعامل معها بمسؤولية ومعرفة، كون المنطقة التي نعيش فيها شهدت حروباً كثيرة، وفيها نواقص كثيرة من المستلزمات الطبية، هذه الأزمة ليس من السهل تخطيها.

وشكر بكر علو أعضاء البلديات والمجالس والكومينات وهيئة الصحة الذين يعملون كل ما بوسعهم لخدمة الأهالي في ناحية شيراوا و مقاطعة الشهباء.

واختتم حديثه بمناشدة المؤسسات العالمية قائلاً" أهلنا يتخطون هذه الأزمة بصعوبة، ويعانون من نواقص كثيرة، ويعيشون في منطقة محاصرة، نُطالب بمساعدات عاجلة من الناحية الصحية".

(م ح/س و)

ANHA