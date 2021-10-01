​​​​​​​قرابة الأسبوعين.. ومدارس أفغانستان بلا طالبات ومعلمات

لا تزال المدارس في أفغانستان مغلقة في وجه الفتيات والمعلمات، على الرغم من مرور حوالي 13 يوماً على فتحها، إذ لا يسمح ارتيادها سوى للذكور من الطلاب والمعلمين.

وقد دفع هذا الوضع عشرات الأفغانيات للخروج أمس، في مسيرة شرق العاصمة كابول للمطالبة بفتح المدارس للطالبات.

كما رفعت المحتجّات لافتات كتب عليها "لا تكسروا أقلامنا.. لا تحرقوا كتبنا.. ولا تغلقوا المدارس".

إلا أن عناصر طالبان أطلقوا الرصاص الحي في الهواء، لترويع الفتيات والنساء المطالبات بحقهن في التعليم، والذي تكفله كافة الشرائع حول العالم.

والجدير بالذكر أن طالبان كانت قد وعدت سابقاً أن المدارس ستفتح أبوابها مجدداً أمام الفتيات، إلا أن شيئاً من هذا لم يحصل. وسط قلق آلاف الأفغانيات من تدهور وضع المرأة الأفغانية في المستقبل.

فقد أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قبل أكثر من أسبوع؛ أنه سيُسمح قريباً للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة، إلا أنه لم يحدد موعداً لتلك العودة.

كما أثار تعمّد طالبان الطلب إلى العاملات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن، قلق الأفغانيات. فضلاً عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات طالبان لحقوق المرأة.

ولا تزال التساؤلات تلوح في الأفق حول توجهات حركة طالبان فيما يتعلق بحقوق المرأة الأفغانية، منذ سيطرته على زمام الأمور في البلاد في منتصف شهر أغسطس/ آب للعام الحالي.

(ل د)