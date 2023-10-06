​​​​​​​قراءة الصحف العالمية للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأسباب الحقيقية لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

الغارات الجوية التركية تتجاوز محاربة "الكردستاني"

اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها إن الضربات الجوية التركية الحالية في سوريا تذهب إلى ما هو أبعد مما تصرح به أنقرة، وهي مصممة على ضرب البنية التحتية وإلحاق الضرر بقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل داعش.

كما لفتت الصحيفة إلى أن هجمات الجيش التركي في شمال العراق من شأنها أن تزعزع استقرار جنوب كردستان، حيث تركز أنقرة بشكل متزايد أيضاً على الضربات بالقرب من السليمانية.

ويرى التحليل أن أنقرة تدرك أنها لا تستطيع شن عمليات كبيرة في سوريا دون سبب، لذلك تلجأ إلى اختلاق الحجج، وتلقي اللوم على حزب العمال الكردستاني في الهجمات، فإنها تشن غارات جوية واسعة النطاق.

وأشار التحليل إلى أن تركيا قادرة على تنفيذ معظم ضربات الطائرات بدون طيار في سوريا مع الإفلات من العقاب. وتعتقد الصحيفة إن الولايات المتحدة تعلم أن سياسة أنقرة الحقيقية لا تتعلق بمحاربة حزب العمال الكردستاني، لأن الذين يقفون وراء تفجير أنقرة ليسوا في سوريا، وبالتالي فإن السياسة الحقيقية هي استخدام الهجوم للتصديق على هدف سياسي أوسع.

محللون للوول ستريت: على الرغم من دعوات واشنطن، فأن أنقرة لن توقف هجماتها

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن محللين في الشرق الأوسط إنه من غير المرجح أن توقف تركيا هجماتها بالطائرات بدون طيار.

(م ش)