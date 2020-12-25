​​​​​​​قرى محاصرة وحملات مداهمة واختطاف تطال أهالي عفرين المحتلة

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محاصرة قرى في مقاطعة عفرين المحتلّة، واختطاف المدنيين ومداهمة منازل السّكان الأصليين بشكل تعسُّفي.

وفي الـ 4 من شهر كانون الاول الجاري حاصرت مرتزقة الاحتلال التركي قريتي باصوفان وكباشين بناحية شيراوا من كافّة الجهات وأطلقوا حملة اختطاف، داهموا على إثرها منازل الأهالي واختطفوا عشرات المدنيين دون تمييز بين نساء ورجال.

وعُرف من المدنيين المختطفين "خليل أحمدو، عرب شاهين عربو، ريزان إبراهيم حيدر عربو 22 عاماً، شيخو عزالدين إبراهيم، جانو قاسم قاسم، رمزي فوزي أحمد علو، رياض علي سيف دين 33 عاماً، نابو علي أوسو، غريب موسى نبو، جنبلاط سعيد جنيد، غزالة سلمو 40 عاماً".

وبعد باصوفان عمدت مرتزقة تركيا برفقة المخابرات التركية إلى محاصرة قرية بعية المحاذية لباصوفان واختطاف اكثر من 15 مواطناً، عُرف منهم "عمر حسن خلو ـ موسى علي ـ ناصر عمر ـ حجي إبراهيم ـ سعيد أحمد ـ رولات سيعد أحمد ـ إبراهيم موسى علي ـ جمال بحري ـ عزت بحري ـ أحمد محمد محمود ـ محمود صبري حمو ـ محمد حسن خليل ـ مروان حجي عثمان ـ محمد مصطفى مامو ومصطفى عثمان محمود". كما عمد المرتزقة إلى مصادرة الهواتف المحمولة للأهالي.

وقبل أيام أيضاً أطلقت مرتزقة ما يُسمّى "الجبهة الشامية" حملة اعتقالات واسعة طالت قرى ارندة ومستعشورا وقاسمو ودالا شيتكا، ومحاصرة قرية ميركان واختطاف أكثر من 100 مواطن من القرية بحسب مصادر من المنطقة.

وتفيد المعلومات أنّ حملة الاختطاف لا تزال مستمرّة فيما يواصل المرتزقة محاصرة قرى ناحية شيراوا وقرية ميركان في ناحية موباتا ومُنع الأهالي من الدخول أو الخروج من القرى.

(ك)

ANHA