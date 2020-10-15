​​​​​​​قناة إسرائيلية: السودان توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقالت قناة i24news"" الإخبارية الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع أن مجلس السيادة السوداني قرر في اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء، الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب القناة، فإن نقاشًا صعبًا دار في الاجتماع ولكن المجلس اتخذ القرار بالنهاية، دون أن يصدر تصريح رسمي من الحكومة السودانية بهذا الشأن حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلامية سودانية وعربية أن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة لاتخاذ قرار بخصوص إزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل تطبيع "علاقات كاملة" مع إسرائيل.

وكانت i24news قد ذكرت الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان خلال أسابيع لدفع تطبيع العلاقات.

من جهتها قالت وسائل إعلام سودانية إن النظام السوداني في حالة انقسام بشأن التطبيع مع إسرائيل، في حين يؤيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء في الحكومة التطبيع، يعارضه أعضاء الأحزاب السياسية والوزراء والمواطنين، من بينهم أيضًا رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

بدورها لم تعقب الولايات المتحدة على موضوع المهلة الممنوحة، إلا أن مصادر سودانية قالت إنه من الممكن مع اقتراب موعد الانتخابات أن تصر إدارة ترامب على تحقيق "إنجاز دبلوماسي إضافي"، ولذلك تبذل جهود في محاولة لتحريك المفاوضات التي بدأت الشهر الماضي في الإمارات.

(م ش)