​​​​​​​قناة Gerîla TV تنشر مشاهد مصورة لعملية عسكرية نوعية نفذتها قوات الكريلا في حفتانين

ونشرت قناة Gerîla TV مشاهد مصورة لعملية عسكرية نفذها مقاتلو الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة حفتانين، ألحقت ضربات قوية بخنادق العدو.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بهذه المعلومات عن العملية:

في إطار حملة خابور الثورية:

"نفذت قواتنا الكريلا، بتاريخ 30 تشرين الأول في تمام الساعة 07:00، عملية عسكرية منسّقة من جناحين ضد قوات دولة الاحتلال التركي في ساحة كاشان الواقعة في منطقة حفتانين.

حيث هاجمت قواتنا مواقع العدو من جناحين؛ في الجناح الأول من العملية، استهدفت 3 خنادق للاحتلال التركي بالرمانات اليدوية والأسلحة المتوسطة والأسلحة الفردية، ما أسفر عن تدمير الخنادق الثلاثة، بالإضافة إلى قتل الجنود المتمركزين فيها.

وفي الجناح الثاني، دخلت قواتنا إلى مواقع العدو بواسطة استخدام القنابل اليدوية والأسلحة الفردية الخفيفة، ثم استهدفت خياماً عسكرية تابعة لجيش العدو، ما أجبر جنود الاحتلال التركي على الهرب من مواقعهم على التلة، ومن ثم انتشروا في محيطها، وأدت عملية قواتنا إلى تدمير خندق قذيفة الهاون، وسلاح قذيفة الهاون عيار 60 ملم، وخندق لسلاح رشاش (BKC)، وسلاح بكسي (BKC)، وخندق المراقبة، وخيمتين تحتويان على معدات عسكرية بالكامل.

ودخل الجناح الأول من العملية إلى خنادق العدو المدمَّرة، واستحوذ على سلاح قاذف من جثتين لجنود الاحتلال، كما استحوذ الجناح الثاني على 3 أسلحة فردية من 4 جنود قتلى، وتم تدمير الخنادق والخيام التي كان يتمركز فيها جنود الاحتلال التركي بنجاح.

في العملية الثورية الناجحة التي نفذتها قواتنا في منطقة حفتانين؛ تم تدمير ستة خنادق للعدو مع المحتلين الموجودين فيها، وسلاح قذيفة الهاون، وقذيفة هاون عيار 60 ملم، وخندق لسلاح رشاش (BKC)، وسلاح رشاش (BKC)، وموقعاً للمراقبة، وخيمتي عتاد عسكري. وتم الاستيلاء على سلاح قاذفة و3 أسلحة شخصية فردية من جثث قتلى الاحتلال التركي، ودخلت قواتنا الخنادق التي وقع فيها 6 قتلى من جنود الاحتلال.

هذا ولم يتم معرفة عدد قتلى الاحتلال التركي بشكل إجمالي، لكن عددهم أكثر بكثير".

(ل م)

ANHA