​​​​​​​قناة Gerîla Tv تنشر مقطعاً مصوراً لعملية نوعية نفذها مقاتلو الدفاع الشعبي في حفتانين

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، قد أصدر في الـ 20 كانون الأول 2021، بياناً إلى الرأي العام بخصوص العملية، وقال:

"وجهت قواتنا الكريلا في 19 كانون الأول، الساعة 09:30، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي المتمركز في تل كوردينه الواقع في ساحة بير بلاي التابعة لمنطقة حفتانين، وأسفرت عملية قواتنا عن مقتل أربعة من جنود الاحتلال التركي وتدمير النقطة العسكرية بالكامل".

هذا ويظهر المقطع المصور؛ عملية استطلاع نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي، وتمركز قوات الكريلا في نقطة محاذية تسمح لها بتوجيه صاروخ حراري لجنود العدو، حيث تستهدف قوات الكريلا النقطة العسكرية التركية بصاروخ حراري، مما تسفر عن نسف النقطة بالكامل وقتل أربعة جنود أتراك كانوا يتمركزون فيها.

(س ر)