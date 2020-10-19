​​​​​​​قمة مصرية يونانية قبرصية الأربعاء القادم في قبرص

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، عن قمة تجمع كلًا من مصر وقبرص واليونان، بعد غد الأربعاء، في العاصمة القبرصية "نيقوسيا"، وذلك بحسب ما أفادته شبكة روسيا اليوم.

وأشار بيتساس، إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سوف يتوجه صباح الأربعاء الواقع في الـ21 من الشهر الجاري، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، بهدف لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، والمشاركة في القمة المصرية اليونانية القبرصية.

وتهدف هذه القمة إلى مناقشة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن، والاستقرار، والسلام، والازدهار، في منطقة شرق البحر المتوسط، وعرض آخر التطورات حول التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.

هذا وتعتبر هذه القمة، هي القمة الثامنة بين الدول الثلاث، منذ تأسيسها في العام 2014.

(ش ع)