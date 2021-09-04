​​​​​​​قمة مصرية قبرصية في القاهرة اليوم

وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت عقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في القاهرة، في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، فيما سيشارك في القمة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن اللجنة العليا الحكومية، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب مهمة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

ولفت إلى أنه سيتم أيضًا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليميًّا وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في المرحلة الراهنة.

وقبل ساعات من وصول الرئيس القبرصي، أدلى الأخير بتصريحات أكد خلالها "أن العلاقات السياسية مع مصر وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وتشهد تعاونًا مكثفًا على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي".

وأضاف أن زيارته لمصر اليوم "سيكون لها أهمية قصوى، حيث يرافقه وزراء الخارجية والدفاع والتعليم والطاقة والتجارة والزراعة والبحرية، وذلك لعقد أول اجتماع حكومي على الإطلاق بين البلدين".

(د ع)