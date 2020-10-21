​​​​​​​قمة مصرية ـ يونانية ـ قبرصية اليوم لمناقشة الاستفزازات التركية

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قبرص للمشاركة في القمة الثلاثية بين كل من قبرص ومصر ورئيس الوزراء اليوناني.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر صفحته على موقع "الفيس بوك" أن القمة تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.

وأوضح راضي أن القمة تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

وبدوره أكد نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس، الثلاثاء، أن التنسيق وتعميق التعاون بين قبرص واليونان ومصر، يبعث برسائل في كل اتجاه حول تصميم الدول الثلاث على العمل معًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء القبرصية، قال سينتوناس: "إن القمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تقام في فترة تصرفات واستفزازات تركية تؤثر في الدول الثلاث وفي الأمن الاقليمي الأوسع".

وأضاف: "سيكون على جدول أعمال القمة مناقشة استمرار ممارسة العداء التركي، فيما يتعلق بالاستكشافات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وقرار فتح الشريط الساحلي لفاماغوستا في انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة".

هذا، ومن المقرر أن يلتقي السيسي بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك لبحث القضايا والملفات الإقليمية.

ومن القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال نتائج وتقدم الآلية الثلاثية في المجالات القائمة والجديدة، ومنها الطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية مثل الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط وجائحة كورونا.

إلى ذلك، ومن المقرر تبني إعلان مشترك يعبّر عن وجهات نظر الدول الثلاث، بعد الانتهاء من عقد القمة.

(ي م)