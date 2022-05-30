​​​​​​​قمة بين الصين وجزر الهادئ وتوقعات بأن تركّز على الاتفاق الأمني

يعقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات الاثنين مع كبار المسؤولين من عشر دول جزرية مطلة على المحيط الهادئ، في إطار حراك دبلوماسي في المنطقة أثار مخاوف الغرب، بحسب وكالة فرانس برس.

ويتوقع بأن تناقش القمة المنعقدة عبر الإنترنت مقترحات صينية تم تسريبها ترتبط بزيادة الانخراط بشكل كبير في الأمن والاقتصاد والسياسة في جنوب الهادئ.

ويزور وانغ، سوفا عاصمة فيجي حيث سيشارك في استضافة الاجتماع مع وزراء خارجية دول المنطقة، علما أن العديد منهم يعدون أيضا قادة هذه الدول الجزرية الصغيرة.

ويتوقع بأن يُطرح للنقاش اتفاق سري، حصلت فرانس برس على نسخة منه، ينص على تدريب الصين أجهزة الشرطة المحلية ويتيح لها التدخل في الأمن الإلكتروني إضافة إلى توسيع العلاقات السياسية وإجراء عمليات مسح بحري حساسة. كما يمنح الاتفاق بكين إمكانية أكبر للوصول إلى الموارد الطبيعية سواء البرية أو البحرية.

وفي المقابل، ستقدّم بكين مساعدات مالية بملايين الدولارات، وإمكانية إقامة اتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المحيط الهادئ الجزرية، التي يمنحها الاتفاق كذلك إمكانية الوصول إلى السوق الشاسعة للقوة الاقتصادية الصينية التي تعد 1,4 مليار نسمة.

وقبيل الاجتماع، بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة مفادها بأن الصين ستكون "شقيقة جيّدة" للمنطقة التي يربطها بها "مصير مشترك"، وفق ما أفادت شبكة "سي سي تي في" للبث.

ولن تحضر قمة الاثنين غير الدول التي تعترف بسيادة الصين على تايوان، بما فيها تلك التي زارها وانغ خلال جولته الإقليمية وهي جزر سليمان وكيريباتي وساموا وفيجي.

ويأتي المقترح في وقت تتنافس بكين مع واشنطن وحلفائها على النفوذ في منطقة الهادئ الاستراتيجية.

(م ش)