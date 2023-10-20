​​​​​​​قمة أميركية أوروبية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم، قادة الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وأورسولا فون دير لايين في قمة بين التكتل والولايات المتحدة ستسعى إلى توجيه رسالة وحدة بشأن حرب بين إسرائيل وحماس وأوكرانيا على حد سواء.

وتأتي هذه القمة وسط أزمات متزايدة في العالم بينها الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث يريد القادة الأميركيون والأوروبيون إظهار جبهة موحدة وتعزيز "الشراكة الاستراتيجية" بينهم، حسب وكالة فرانس برس.

وفي ربطها بين التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وحرب حماس وإسرائيل، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في خطاب الخميس أن "هاتين الأزمتين، على الرغم من اختلافهما، تدعوان أوروبا وأميركا إلى اتخاذ موقف مشترك" من أجل "حماية ديموقراطياتنا".

ويسعى الأوروبيون والأميركيون خصوصاً إلى تجنب فتح جبهة ثانية مع حزب الله اللبناني، وأبعد من ذلك، حدوث تصعيد في المنطقة لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

وقبل القمة، قال مسؤول أوروبي للصحفيين طالباً عدم كشف هويته "من المهم خصوصاً أن نضاعف جهودنا على جانبي المحيط الأطلسي لضمان عدم اتساع رقعة هذا النزاع إلى ما وراء حدوده".

ورأى أن القمة ستشكل فرصة "لتوجيه رسائل واضحة وموحدة إلى جميع أطراف النزاع"، تؤكد دعم إسرائيل وإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة.

لكن سيكون على القادة العمل على عدة جبهات وأحد تحديات القمة هو إظهار دعم قوي مستمر لأوكرانيا، وسط بعض من عدم اليقين في واشنطن بسبب الأزمة التي تشل الكونغرس الأميركي.

وتحدث الرئيس الأميركي الذي زار إسرائيل الأربعاء إلى الأميركيين مساء الخميس في محاولة لتوحيدهم في الدفاع عن إسرائيل وأوكرانيا، وانتزاع الإجماع السياسي الذي يحتاج إليه لتمويل هاتين القضيتين.

في حديث لصحفيين الخميس أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "واثق جداً" من أن الرئيس الأميركي سيبذل كل ما في وسعه لضمان وصول التمويل.

وعقد الاجتماع السابق بين القادة الأوروبيين والأميركيين في بروكسل في حزيران 2021.

(م ش)