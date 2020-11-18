​​​​​​​قمة العشرين هذا العام في السعودية وفي نطاق أصغر

وتُعقد قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيًّا في السعودية، ومن المقرر أن تنعقد، السبت المقبل، عبر الفيديو وعلى نطاق أصغر هذا العام، ومن المزمع أن تستمر أعمالها ليومين.

ومن المتوقع أن تتقلص مناقشاتها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية العائمة دوليًّا.

وبحسب ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب "، ستقتصر أعمال القمة، التي عادة ما تشكّل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.

وقال مصدر مقرّب من المنظمين السعوديين لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن تهمين على المناقشات "تداعيات الوباء" و"خطوات إنعاش الاقتصاد العالمي".

ومجموعة العشرين عبارة عن منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم، ويهدف إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

(س ر)