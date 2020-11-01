​​​​​​​قلق إسرائيلي من تصعيد عسكري مع غزة تزامناً مع الانتخابات الأمريكية

أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قلقها إزاء إمكانية تفاقم الأوضاع من جديد في قطاع غزة، بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت صحيفة هآرتس: "إن الجهات الأمنية الإسرائيلية ترى أن حركة الجهاد الإسلامي تخطط لشن هجمات، خاصةً مع اقتراب مرور عام على اغتيال قائد جناحها العسكري "سرايا القدس"، بهاء أبو العطا.

ونقلت الصحيفة عن المصادر: " أن حركة الجهاد الإسلامي تنشغل حاليًا في إمكانية استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة".

وأشارت إلى أن: "الخطوات الإسرائيلية التي تعتبرها حماس بطيئة بشأن تثبيت الهدوء، تولد إحباطًا لدى الحركة، التي ترى أن التهدئة باتت في حكم المنتهية بعد مرور شهرين على المهلة التي حددت لتنفيذ التفاهمات المحددة مسبقًا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر: "أن إسرائيل لم تقم على مدار شهرين بتنفيذ أي من المشاريع الاستراتيجية التي تطالب بها حماس، باستثناء السماح بمرور المنحة القطرية التي تُصرف لصالح الأسر الفقيرة وبعض المتضررين من جائحة كورونا".

ولفتت الصحيفة إلى أن: " إسرائيل تحاول كسب الوقت قبل تنفيذ هذه التفاهمات بشكل كامل، واقتصارها فقط على إدخال الأموال المخصصة للأسر الفقيرة، وبعض المشاريع محدودة الأثر، طالما لم يتم الإفراج عن جنودها الأسرى في غزة، فيما تشدد الفصائل على فصل ملف تفاهمات التهدئة عن الأسرى وهو الملف الذي تريد حله، عبر صفقة تبادل".

(ع م)