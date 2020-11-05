​​​​​​​قلق إسرائيلي من فوز بايدن

قال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه: "ينبغي على إسرائيل أن تشكر ترامب، وأن تعتاد على واقع بايدن، فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، مضيفاً: "سيكون لدينا أوقات عصيبة، فهو يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

فيما علّق عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي، بتسلائيل سموتريتش، بالقول: "إذا خسر ترامب، سيتعين علينا الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وضم أجزاء من الضفة والأغوار إلى السيادة الإسرائيلية وتثبيتها قبل وصول بايدن"،

ودعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان إلى تطبيق خطة الضم، وقال:" ما زلت آمل أن تكون هناك نتيجة جيدة في الانتخابات الأمريكية، ويجب تطبيق السيادة الآن لأنه بمرور كل يوم تزداد الأمور صعوبة".

وفي السياق نفسه، عبر اللواء الإسرائيلي عاموس يادلين عن مخاوفه من أن: "يغير جو بايدن سياسة الولايات المتحدة بشكل كبير، فكلا الطرفين لهما نهج مماثل تجاه الشرق الأوسط - فهم لا يريدون المزيد من الحروب، ويريدون تعزيز "السلام"، السؤال هو أي "سلام"؟ وماذا سيفعلون في قضية إيران".

(ع م)