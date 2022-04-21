​​​​​​​قديروف يقول إن روسيا ستسيطر اليوم على ماريوبول وبوتين يأمر الجيش بإحكام الحصار على آزوفستال

ودخل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، اليوم الخميس، يومه الـ57 ، وسط استمرار المعارك من أجل السيطرة على أراضي دونباس.

وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن القوات الروسية ستسيطر تماماً على مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، اليوم الخميس.

وقال قديروف في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من الخميس: "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون (مصنع) آزوفستال تحت السيطرة التامة للقوات الروسية"، وفق وكالة رويترز، ويأتي ذلك فيما تقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك.

الاستخبارات البريطانية، من جهتها، قالت إن القوات الروسية تتقدم من مناطق عدة في دونباس باتجاه كراماتورسك، مضيفة أن روسيا تسعى لتوفير دعم جوي كبير لعمليتها في شرق أوكرانيا.

ويأتي ذلك فيما غادرت 4 حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك.

هذا وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى بنما، من أن مدينة ماريوبول الأوكرانية ستشهد سيناريوهات أسوأ من تلك التي حدثت في مدينة بوتشا، مضيفاً أن الاتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية التي تم إنشاؤها من قبل انهارت بسرعة كبيرة.

ويُذكر أن مصنع آزوفستال للصلب هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح الأربعاء، إن الجيش الروسي "يركز الجزء الأكبر من جهوده على السيطرة على مدينة ماريوبول ومواصلة محاولاته الهجومية بالقرب من مصنع آزوفستال للصلب".

وفي ذات السياق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بـ "تحرير" مدينة ماريوبول "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية "المتطرفة"، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع "أزوفستال" في المدينة.

ومن جانبه وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، مشدداً على ضرورة إحكام الطوق عليها "كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور".

واستسلم أكثر من ألف جندي أوكراني الأسبوع الماضي، لكن مئات آخرين، بحسب القوات الموالية لروسيا، ما زالوا يتمركزون في مصنع أزوفستال الضخم حيث يقاومون بشراسة، وفق ما أفادت فرانس برس، الثلاثاء.

ومنذ انطلاق التحرك العسكري الروسي في 24 شباط الفائت، شكلت تلك المدينة الاستراتيجية هدفاً مهماً لموسكو، لاسيما أن السيطرة عليها ستسمح بربط القوات الروسية المتواجدة شرقاً، بجنوب البلاد، لاسيما شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

(م ش)