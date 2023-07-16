​​​​​​​قضية مقتل الشقيقتين في تربه سبيه قيد المتابعة

فقدت شقيقتان تنحدران من ريف حلب، وتدعيان آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً) وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً)، حياتهما في 12 تموز الجاري في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو.

بعد اتصال الأب وزوجة الأب مع الهلال الأحمر الكردي، لنقل الشقيقتين التي قالا إنهما تعرضتا لماسٍ كهربائي، سارع فريق من الهلال إلى المكان، ولدى وصوله وجدهما قد فارقتا الحياة، ونُقِلت الجثتان إلى إحدى مراكز الهلال الأحمر في الناحية. لكن الطبابة الشرعية التي كشفت على الجثتين أكدت مقتلهما.

بدوره، ندد مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، في 13 تموز الجاري، بالجريمة، فيما تتابع الحركات والتنظيمات النسائية من جانبها هذه القضية.

وقد تحدثت الناطقة باسم منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، آرزو تمو، عن الموضوع، لوكالتنا، واستنكرت في البداية مقتل الشقيقتين، وبيّنت أنهن يتابعن حيثيات الجريمة.

ودعت الجهات المعنية لإنزال أشد العقوبات بحق الجناة وكل مَن له يد في الجريمة.

(هـ أ/س ر)

ANHA