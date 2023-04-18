أوقفت الشرطة التونسية رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، مساء أمس الإثنين، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن فحواها.

تمّ إيقاف الغنوشي بإذن من النيابة العامة، من دون الكشف عن أسباب اعتقاله، لكنه يعتقد أنه بسبب التصريح الذي هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة (الإسلام السياسي)، وهي تصريحات وُصفت بـ "الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة، حسب شبكة العربية.

وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرّب من اجتماع بينه وبين قيادات من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، قال فيه كذلك إنه "يجب عدم التسامح مع الانقلاب ويجب عدم التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، واصفاً إياهم بـ "الإرهابيين والاستئصاليين"، زاعماً أن "الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة".

ويواجه راشد الغنوشي عدداً من القضايا، أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير "الإرهابيين" إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق والتخابر على أمن الدولة التونسية.

ومنذ أسابيع، أوقف القضاء في تونس الكثير من السياسيين، بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في "جبهة الخلاص" وأحزاب أخرى ورجل أعمال وقضاة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.

(د ع)