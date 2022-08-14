​​​​​​​قبيل ذكراهم الأولى.. تجسيد صور القيادي ريناس روج وقادة مجلس تل تمر العسكري في مكان استهدافهم

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القياديين ريناس روج، وسوسن بيرهات، وعكيد كركي لكي، ورفاقهم سيف الله أحمد وروبار حسكة، وتخليداً لذكراهم؛ وجّه مجلس تل تمر العسكري عدداً من الفنانين لتجسيد صور الشهداء في جدارية بناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

يصادف 19 أب الجاري، الذكرى السنوية الأولى لارتقاء هؤلاء القادة والمقاتلين شهداء، جراء استهدافهم من قبل الطيران المسيّر لدولة الاحتلال التركي عبر هجومين على طريق علي فرو ومركز العلاقات العامة لمجلس تل تمر العسكري، بعد الحصول على معلومات استخباراتية من جواسيسها في المنطقة.

تجسد الجدارية التي يتم العمل عليها من قبل عدد من الفنانين صور القياديين والمقاتلين على بعض الأجزاء المتبقية من مركز العلاقات المستهدف في تل تمر.

كما حوّل المجلس مكان الاستهداف إلى حديقة خاصة، زرع فيها الأشجار ومزاراً للشهداء أنفسهم، تأكيداً منه على البقاء والمضي قدماً على خطا شهدائه وقادته.

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قد قالت في بيان كتابي أصدرته في 20 آب 2021: "بتاريخ 19 آب الجاري، وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة القيادي في وحداتنا YPG ريناس روج ما أدى إلى استشهاده. وفي اليوم نفسه، في تمام الساعة السادسة مساء، نفذ الاحتلال التركي هجوماً جوياً استهدف مقر المجلس العسكري لتل تمر، حيث استشهدت خلال الهجوم الوحشي التركي عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ والمجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات، وكذلك استشهد الرفاق عكيد كركي لكي، وروبار حسكة، والرفيق سيف الله أحمد، بالإضافة إلى جرح ثلاثة من مقاتلينا".

(أم)

ANHA