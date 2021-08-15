​​​​​​​قبيل ساعات من اجتماع الوفد الروسي مع لجان التفاوض قوات دمشق تقصف أحياء درعا

وقصفت قوات حكومة دمشق بقذائف "الفوزليكا"، اليوم، محيط مقرات "قيادي معارض" في طفس، والسهول الشمالية الغربية لبلدة اليادودة غرب درعا، ووفقاً للمصادر، فإن "القيادي المعارض" صرح قبل ساعات بأنه لا يثق بروسيا ويرفض تسليم السلاح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، أحياء درعا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الاجتماع المزمع عقده بين الوفد الروسي واللجان المركزية المفاوضة في درعا.

وكان قد حصل المرصد على معلومات، يوم أمس، تفيد بأن الوفد الروسي طرح عدة نقاط لحل الوضع الحالي في درعا، تتمثل بفك الحصار عن مدينة درعا البلد، وتمركز قوات الشرطة المدنية في عدة مواقع مع تسيير دوريات روسية، بالإضافة إلى سحب السلاح، وتهجير المطلوبين والمعارضين للاتفاق والذي يقدر عددهم بالعشرات.

(ل د)