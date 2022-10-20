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​​​​​​​قبيل المشاركة في ذكرى تحرير مدينتهم.. أهالي الرقة يتظاهرون ضد استهداف مقاتلي الكريلا بالكيماوي

استنكر أهالي مدينة الرقة خلال مظاهرة، استهداف دولة الاحتلال التركي لمقاتلي الكريلا بالسلاح الكيماوي، جابوا شوارع المدينة، متجهين صوب الملعب البلدي لإحياء الذكرى الخامسة لتحرير مدينتهم من مرتزقة داعش.
خبر 2022-10-20T12:21:00 الرقة

تجمع الآلاف من أهالي الرقة أمام ساحة المجلس العام حاملين بأيديهم صور الشهداء الـ 17 من مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا إثر استهدافهم من قبل دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية.

في مشهد يرمز إلى حرب الإبادة بالأسلحة الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد مقاتلي الكريلا، ارتدى العشرات من المشاركين في المظاهرة ألبسة واقية من السلاح الكيماوي.

ردد المتظاهرون هتافات تستنكر استهداف دولة الاحتلال التركي لمقاتلي الكريلا، منها "لا للاحتلال التركي"، و "يسقط الاحتلال التركي"، و "تسقط الفاشية التركية"، و "عاشت أخوة الشعوب"، و "لا لاستخدام الأسلحة الكيماوية"، و "لا للصمت الدولي"، وانطلقوا صوب الملعب البلدي لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة الرقة.

شارك في الاحتفالية التي أقيمت في الملعب بمناسبة ذكرى تحرير المدينة الآلاف من أهالي الرقة، وشيوخها ووجهاء عشائرها، ووفود من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي ومجلس سوريا الديمقراطية.

بدأت الاحتفالية بعرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، تلاه كلمة ترحيبية من قبل اللجنة التحضيرية للاحتفالية، رحبت بكافة الحضور.

وتقدمت بالشكر لمقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية ودعت الحضور للوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء.

ومن المقرر أن يليها إلقاء العديد من الكلمات باسم مجلس الرقة العسكري، مجلس الرقة المدني، المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تجمع نساء زنوبيا، مجلس عوائل الشهداء.

(كروب/خ)

ANHA

 


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