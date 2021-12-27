​​​​​​​قبيل البت بطعون النتائج الانتخابية العراقية.. تظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة

وتنظر المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، في إصدار حكمها النهائي في نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، علماً أن قرار المحكمة سيكون ملزماً وباتاً غير قابل للطعن.

ويأتي حكم المحكمة وسط مطالب وجهت لمفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.

وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية القريبة من المنطقة الخضراء صباح اليوم، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.

من جهتها فرضت القوات الأمنية العراقية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.

وأغلقت القوات الأمنية أيضاً جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة.

وكانت نتائج نهائية للانتخابات التي جرت تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أظهرت فوزاً للتيار الصدري كأكبر كتلة، بحصولها على 73 مقعداً في البرلمان المكون من 329 مقعداً.

فيما رفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسناً في الانتخابات، قبول النتائج.

وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم السنة حصل على 37 مقعداً بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً.

ووصلت نسبة الإقبال إلى 44%، وذلك بعد تعديلها حيث كانت 43% في النتائج الأولية. لكن النسبة لا تزال أدنى بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في عام 2018.

(د ع)