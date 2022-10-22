​​​​​​​قبيل الاحتجاجات الجديدة المرتقبة.. محتجو تشرين يطلقون وثيقة مرجعية فكرية وسياسية

قال القائمون على الوثيقة، وفق بيان، إنّ العمل عليها تطلب "اجتماعات ومداولات طويلة، حيث مرّت الوثيقة في مخاض صعب إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي"، مشيرين إلى أنّ "الوثيقة المقترحة غير ملزمة للجميع، بل يمكن أن يتبناها من يراها مناسبة لسلوكه الاحتجاجي".

وبينوا، أنّ "الوثيقة تعد مهمة لخلق إطار مرجعي لتشرين في كل مبادئها، وكذلك لتبديد التشويه المتعمد لها في قضايا مختلفة كالاحتجاج والفكر السياسيّ والدين والمرأة والسيادة والمجتمع والتغيير والأخلاق، وقد نالت تشرين من ذلك تشويهاً متعمداً، سواءً بسبب أخطائها وأخطاء بعض الزاعمين أنهم ينطقون باسمها، أو بسبب الهجمة الشرسة عليها، ولو كانت لديها وثيقة بمبادئها تحظى بالمقبولية العامة في أوساط المحتجين فستكون مظلة تحميها من هذا التشويه، فضلاً عن كونها إطاراً فكرياً جامعاً لكل التنوع الموجود في صفوف المحتجين".

كما أكّدوا، أنّ "الوثيقة لا تعد برنامج عمل، وإنما وثيقة مبادئ، أي أنّها لن تقترح تفاصيل عملية التغيير وخياراتنا المختلفة فيه مثل شكل النظام والموقف من الانتخابات، أو أي مطالب مرحلية أخرى"، لافتين إلى أنّ "الوثيقة بدلاً من ذلك، تذهب لما هو سابق على هذا كله، وترسم منطلقاتنا الأساسية نحو التغيير".

(م ش)