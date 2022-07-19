ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً استهدف قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب وقرية العنكاوي بسهل الغاب غرب حماة، تزامن ذلك مع قصف متبادل بالرشاشات الثقيلة على محور المشاريع في سهل الغاب غرب حماة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، شهد محور الكبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية قصفاً صاروخياً متبادلاً بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، تزامن ذلك أيضاً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

ويأتي هذا التصعيد قبل ساعات من اجتماع طهران الذي يضم قادة كل من روسيا وإيران والاحتلال التركي والذي سيركز على الملف السوري.

(ل د)