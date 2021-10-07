​​​​​​​قبرص: على تركيا أن تحترم القانون الدولي

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية ديميتريس صامويل، اليوم الخميس، إن نيقوسيا شهدت "عودة الاستفزازات التركية في البحر" المتوسط.

وأضاف في مقابلة مع شبكة العربية: "تركيا تتدخل وتعترض عمل مشروع شرق المتوسط" المتصل بالتنقيب عن الغاز واستخراجه. وشدد على أنه "يتوجب على تركيا أن تحترم القانون الدولي".

وفيما يخص المباحثات حول مستقبل جزيرة قبرص بشقيها، قال صامويل: "طالبنا بحل اتحادي للجزيرة بكل وضوح. لكن تركيا ترفض الحل الاتحادي وتعرض حل الدولتين". وشدد على أن "حل الدولتين التي تطرحه تركيا يتعارض مع القرارات الأممية".

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية القبرصية أن "أنقرة تتمسك بطروحات عثمانية.. وتتسبب بمشكلات في المنطقة".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الخارجية التركية عن انتهاء جولة المحادثات التشاورية رقم 63 بين تركيا واليونان التي عقدت في أنقرة وبحثت في مشاكلهما المتصلة بالبحر المتوسط.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك أن حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية "خط أحمر" لن تسمح بلاده بالمساس بها.

من جهة أخرى، جدد رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار تمسك بلاده بموقفها بشأن حل الدولتين المتعلق بقضية قبرص.

(د ع)