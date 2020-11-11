​​​​​​​قبرص تتظاهر ضد زيارة أردوغان

وردّد المتظاهرون، وبينهم عدد من قادة المعارضة، هتافات مناهضة لأنقرة من بينها "لا تدخّل بل إرادة حرّة، الحرية للجميع في قبرص القرار للقبارصة"، بحسب ما أفادته وكالة فرانس برس.

غولسن إرتشين، المتحدّث باسم حركة "الديمقراطية والإرادة" التي نظّمت التظاهرة في الشطر الشمالي من نيقوسيا، آخر عاصمة مقسّمة في العالم، قال "نحن نقول لتركيا: لا يمكنكم أن تحكموا شمال قبرص من أنقرة".

وشارك في التظاهرة الزعيم السابق مصطفى أكينجي، الذي هزمه في الانتخابات "الرئاسية" الشهر الماضي، إرسين تتار، المدعوم من أنقرة.

وجرت التظاهرة قبل أيام من زيارة يعتزم أردوغان القيام بها، الأحد، إلى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتلّه تركيا.

وتمارس جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2004، سيادتها على ثلثي الجزيرة الواقعين جنوب المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة.

وتعكس تظاهرة الثلاثاء مشاعر الغضب التي أثارها التدخّل العلني لأنقرة في انتخاباتهم دعماً لتتار.

وبلغ التدخّل ذروته قبيل أيام من الدورة الأولى للانتخابات حين أعلن تتار، من أنقرة وقد جلس إلى جانبه أردوغان، عزمه على إعادة فتح منتجع فاروشا الساحلي، الذي احتلّه الجيش التركي إثر تقسيم الجزيرة.

وأثار قرار إعادة فتح المنتجع المهجور منذ عقود غضباً عارماً في أوساط القبارصة اليونانيين واستياء في صفوف عدد كبير من القبارصة، الذين رأوا فيه تدخّلاً مباشراً في انتخاباتهم لتعزيز فرص تتار بالفوز في الانتخابات.

(م ش)