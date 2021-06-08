​​​​​​​قبل لقاء بوتين... بايدن لزيلينسكي: سندافع عن سيادة أوكرانيا

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين إن الزعيمين (الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني) تحدثا عن العلاقة الثنائية في مكالمة هاتفية قبل رحلة بايدن إلى أوروبا.

وأضاف سوليفان بحسب ما نقلته رويترز: "لقد أتيحت لهم الفرصة للتحدث بإسهاب عن جميع القضايا في العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، كما أخبر الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي بأنه سيدافع بحزم عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتطلعاتها".

وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف يوم 16 حزيران وسط خلافات حادة حول التدخل في الانتخابات وحقوق الإنسان وأوكرانيا.

وفي أول اتصال له في نيسان مع زيلينسكي بعد توليه منصبه، عرض بايدن على أوكرانيا "دعمه الثابت" حيث أرسلت روسيا قوات إلى الحدود الشرقية لأوكرانيا في خطوة أثارت قلق كييف وداعميها الغربيين.

وقال مستشار رئيس أركان زيلينسكي ميخايلو بودولاك، إن الزعيم الأوكراني وبايدن نسقا مواقفهما السياسية.

وقال زيلينسكي على تويتر إن المكالمة الهاتفية غطت أيضًا تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري وخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

وتعتبر واشنطن أقوى حليف لأوكرانيا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، على الرغم من أن كييف فوجئت بقرار إدارة بايدن بالتنازل عن العقوبات المفروضة على الشركة التي تقف وراء خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

وأبلغ زيلينسكي موقع الأخبار الأميركي "أكسيوس" في مقابلة الأسبوع الماضي أنه "فوجئ"، وشعر "بخيبة أمل" من القرار.

(م ش)