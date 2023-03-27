​​​​​​​قبل استشهاده.. أحد شهداء مجزرة جندريسة تعرض للاختطاف والتعذيب

كانت وكالتنا قد وثقت عام 2018، تعرضْ المواطن فرح الدين محمد عثمان، للتعذيب على يد مرتزقة "أحرار الشرقية" الذين قتلوه عشية ليلة نوروز 2023.

الخبر حمل عنوان "لأنه طالب بمنزله وممتلكاته قاموا بتعذيبه"، وفيه نُشِرت صورة أظهرت آثار التعذيب على جسد الشهيد فرح الدين عثمان، أحد شهداء مجزرة جندريسة.

وكان الشهيد قد اختطف في 12 نيسان عام 2018، فقط؛ لأنه طالب بمنزله وممتلكاته التي استولى عليها مرتزقة "أحرار الشرقية".

وقال أحد أقرباء شهداء مجزرة جندريسه، إن جميع شبان عائلة (بشمرك) التي ينحدر منها شهداء المجزرة، قد تعرضوا للاختطاف من قبل مرتزقة "أحرار الشرقية"، ودفعوا مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم.

وارتكب مرتزقة "أحرار الشرقية" المجزرة التي راح ضحيتها 4 وأشخاص وإصابة 3 آخرين؛ بسبب إيقادهم شعلة نوروز في ناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلة.

(ج س/ س ر)

ANHA