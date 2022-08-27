​​​​​​​قاطنات مخيم واشو كاني في الحسكة يخرجن في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على المنطقة

نتيجة تصاعد حدة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمواطنين عبر طائراتها المسيّرة، خرجت قاطنات مخيم واشوكاني المهجرات، اليوم السبت، في مظاهرة تندد وتستنكر الهجمات التركية، بتنظيم من مؤتمر ستار في الحسكة.

انطلقت المظاهرة من أمام مجلس المخيم وصولاً الى نهاية المخيم الواقع في مقاطعة الحسكة، وسط حمل المشاركات يافطات كتب عليها "أوقفوا إرهاب دولة الاحتلال التركي على النساء"، و "لا لبناء المستوطنات، لا للتغيير الديمغرافي، لا للاحتلال، لا لقتل الأطفال".

هذا وتضمنت المظاهرة بياناً ألقي من قبل عضوة مجلس مخيم واشوكاني خولة سالم.

قال البيان في مستهله: "تجاوزت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة كل المعايير الإنسانية وقيم ومبادئ حقوق الجماعات والأفراد ضاربة عرض الحائط بمواد ومقاصد ومضامين مرتكزات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "ما يحصل في الوقت الراهن يذكرنا ما تفعله دولة الاحتلال التركي بالسياسات الممارَسة من قبل السلطة العثمانية في نهاية عهدها البائد، من حيث قيامها بالمجازر والإبادات ضد شعب المنطقة الأصلاء من الكرد والعرب والأرمن والسريان الآشوريين، وكانت كما عهدها اليوم تمارس شتى أنواع الإبادة بحق شعبنا وعلى كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وجعل أطفال المدارس هدفاً لوحشيتها".

أدان البيان بأشد العبارات عموم ممارسات الدولة التركية، "بحق شعبنا وبشكل خاص الجريمة المروعة المرتكبة بحق النسوة المكافحات والمرأة المناضلة والناشطات السياسيات في الآونة الاخيرة، فهؤلاء من أثبتن ومثلن إرادة المرأة والمجتمع، وأكدن على حق تقرير مصيرهن العادل منذ ثورة 19 تموز 2012 حتى هذا اللحظة".

عن صمت المجتمع الدولي، دعا البيان "روسيا وأميركا اللتان وقّعتا اتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا منذ عام 2019 إلى إجبارها من خلال هذه الاتفاقات، على إيقاف جرائمها وإنهاء سياسات الإبادة"، كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما وإنهاء احتلال تركيا وتدخلها السافر في شؤون شمال وشرق سوريا والتعدي على سيادتها".

تقدم البيان في الختام، بتعازيه لذوي عوائل وأسر شهيدات وشهداء قصف المسيّرات التركية، مؤكداً "سنبقى سائرات على درب شهيداتنا فهم قادتنا المعنويون".

وانتهى البيان بترديد شعارات تحيي الشهداء ومقاومة الشعوب.

(ن م/ي م)

ANHA