​​​​​​​قاذفات روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة نوفوستي الروسية: "في 30 تشرين الثاني 2022، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

واضاف البيان "المجموعة الجوية تتألف من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95 إم إٍس" من القوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية من طراز "هونغ-6كا" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قامت بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة.

وأضافت الدفاع الروسية في البيان، أن "طائرات القوات الجوية الروسية، كجزء من الدوريات مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية، لأول مرة هبطت في مطار في جمهورية الصين الشعبية وهبطت طائرة صينية في مطار على أراضي روسيا الاتحادية".

كما أشار بيان الدفاع إلى أنه "في بعض مراحل المسار، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مصحوبة بمقاتلات من دول أجنبية".

(م ش)