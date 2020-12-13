الندوة أقيمت بحضور شخصيات نسوية مستقلة ومكتب المرأة في المجلس التشريعي وأعضاء من منظمات المجتمع المدني.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، بعدها شرح العضو في منظمات المجتمع المدني إبراهيم شحادة محور الندوة وقال: "إن الحوكمة في المستوى الأول تحتاج إلى كفاءات بشرية واعية ونُظُم متقدمة، وإلى التحلي بالمرونة والشفافية وقرارات وقوانين مواكبة للزمان والمكان ومختلف الظروف الموضوعية والذاتية، ولعل كل ذلك يعود أوتوماتيكيًّا إلى الحاجة الأولى وهي الكفاءات البشرية الواعية التي تتحلى بالموضوعية والروح الجماعية لا الفردية ومن ذوي الاختصاص والقدرات الاستثنائية في القراءة والتخطيط والتوجيه والمتابعة".

'للحوكمة عناصر ويجب التركيز عليها'

بدوره تطرق المشارك ورئيس مكتب الثروة الحيوانية محمود حمزاوي إلى أن مبدأ المساءلة والرؤية المستقبلية والاستراتيجية والإشراف بمعنى التوجه المستقبلي يتناسب مع التوجيه العام للدولة، لذا لا بد لكل خطة أو مشروع من استراتيجية عمل معينة، تأخذ في الحسبان الأهداف والأسباب والنتائج وإمكانية التحقيق، بمعنى أن هناك جهة إشرافيه على أدائها للتحقيق من إنجاز ما هو مطلوب وفق الرؤية المرسومة لها في الدراسة والتخطيط، وفي حال التقصير يقوم الإشراف بالتحقيق فيما إذا كان ذلك التقصير وقع عمدًا أو خطاً.

'آلية عمل الحوكمة'

وعن نظام عمل الحوكمة، تحدثت إدارية مكتب تنظيم المرأة في مجلس المرأة السورية شمس سينو، أنه لا يمكن توحيد آليات عمل الحوكمة على جميع المؤسسات وحتى داخل الحكومات، ولا يوجد مقياس واحد يناسب جميع المؤسسات لأن ما يميز الحوكمة هو مرونتها حتى تختلف كل مؤسسة عن سواها حتى داخل الحكومة الواحدة.

وتطرقت شمس سينو خلال شرحها لآلية عمل الحوكمة وقالت: "للحوكمة نظام أعلى من الإدارة يضع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة والذي هو ليس من اختصاص الإدارة، بالإضافة إلى عملية الرقابة، وهذا أيضًا يكون من خارج إطار الإدارة، أما الإدارة فتشمل كل ما يتعلق بالأعمال اليومية للمؤسسة، لكن التقاطع يكون في أن تقوم به الإدارة التنفيذية هو بالفعل ما تريده وتسعى إليه الجهة الأعلى أي الحوكمة".

في ختام الندوة، تم تداول الأسئلة والمحاور بين المشاركين حول تجربة الإدارة الذاتية ونجاحها في العمل المؤسساتي بهذه المناطق، وهل هناك قوانين تكون أساسًا لنجاح العمل المؤسساتي.

(ر ع/ س و)

ANHA