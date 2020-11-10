​​​​​​​قامشلو تودع شهيدها وسط زغاريد الأمهات

وشيّع أهالي مدينة قامشلو وعدد من أعضاء المؤسسات المدنيّة والعسكرية في المدينة، اليوم، جثمان الشهيد محمود محمود عضو قوى الأمن الداخلي الذي استشهد إثر تعرضه لنوبة قلبية، يوم أمس، في مزار الشهيد دليل ساروخان.

وانطلق موكب التشييع من أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في حيّ العنترية بمدينة قامشلو متوجهًا نحو مزار الشهداء، وضم الموكب العشرات من السيارات المزيّنة بصور الشهيد وأعلام قوى الأمن الداخلي وأكاليل الورود، مع زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجّد مقاومة الشهداء.

بعد دقيقة صمت، استذكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو جواهر عثمان جميع الشهداء، وقالت: " في شخص الشهيد محمود نستذكر جميع شهداء الحرية، لأن الشهداء هم من كتبوا تاريخ الكرد من جديد بأحرف ذهبية، وهم من سيكتبون المستقبل للكرد، وبروح الشهداء سنصل إلى الحرية والاستقلال".

وأضافت بالقول: " على الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم الانجرار وراء مخططات العدو التركي، لأن مخططاته خطرة جدًّا وتعادي جميع الكرد، وليعلم العدو جيدًا أنه بوحدة مكونات شمال وشرق سوريا وبوحدة الكرد في كردستان وبروح شهداء الحرية سندحر احتلاله لمناطقنا وسننتصر".

ثمّ قرئت وثيقة الشّهيد محمود محمود من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء وسلّمت لذويه، وبعدها حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد محمود محمود على الأكتاف ليُوارى الثّرى في مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمّهات وترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهداء.

(م ح)

ANHA