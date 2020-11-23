​​​​​​​قامشلو تشيّع مدنياً استشهد خلال قصف للاحتلال التركي على شنكال

و استشهد حسن سليمان في شنكال بتاريخ 8تشرين الثاني 2020، أثناء قصف جوي لجيش الاحتلال التركي.

وحمل رفاق الشهيد حسن سليمان نعشه المزين بأكاليل الورود من أمام مدخل المزار إلى ساحة المراسم، وسط زغاريد الأمهات وهتافات الأهالي التي تحيي الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قدم الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو التعازي لذوي الشهيد حسن.

وأكد حسو على تضامن روج آفا مع أهالي شنكال" وقلوبنا مع شنكال كما هي مع أجزاء كردستان الأربعة".

ووصف حسو الاتفاقيات المبرمة ضد إرادة أهالي شنكال بـ" الاتفاقيات اللاإنسانية واللاأخلاقية".

وأكد حسو أن عظمة الكرد "تزداد بمقاومة ودماء الشهداء"، مضيفاً " "سنسير على خطى الشهداء لنحقق حريتا وننال حقوقنا، والتاريخ الكردي مليء بالمقاومات والشهادة في سبيل الحرية والعالم بأكمله أصبح شاهداً على هذا".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد المدني حسن سليمان من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، وسلمت لذويه، ليواري بعدها جثمانه الثرى إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

(لـ د/ أ ب)

ANHA