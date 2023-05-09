​​​​​​​قامشلو على موعد مع فعالية جماهيرية على مستوى إقليم الجزيرة

ضمن سلسلة الفعاليات والمسيرات الجماهيرية التي تنظم في مناطق شمال وشرق سوريا مؤخراً للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية والداعمة لحزب الخضر اليساري في الانتخابات التركية والتي تصادف 14 أيار/مايو الجاري، يستعد أهالي إقليم الجزيرة للمشاركة في فعالية جماهيرية يوم الـ 10 من أيار الجاري.

الفعالية الجماهيرية ستنظم تحت شعار (حرية القائد أبو ضمان ديمقراطية وأمن المنطقة)، وبالكردية (Azadiya rêber APO misogeriya demoqrasî û aramiya hermêye) ينضم إليها أهالي مدن ونواحي وبلدات وقرى مقاطعتي قامشلو والحسكة.

والمقرر أن تنطلق الفعالية الجماهيرية بعد وصول الوفود من المناطق المذكورة حوالي الساعة الـ 12.00 ظهراً، في ساحة ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو.

دعوة للمشاركة بزخم

بدوره دعا عضو المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، كنعان بركات كافة شعب إقليم الجزيرة من كرد وعرب وسريان وأرمن وآشور للمشاركة بزخم في فعالية 10 أيار الجاري الجماهيرية في قامشلو.

وعن أهداف الفعالية، أوضح كنعان بركات: "هذه الفعالية جاءت لإظهار موقف الأهالي المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان وموقفهم ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبر منعه من لقاء محاميه وذويه، والذي يعد خرقاً لكافة القوانين الدولية".

وأكد بركات: "تستمر الدول التركية بممارستها لسياسات الإنكار والإبادة، لكننا نؤكد أن حرية جميع الشعوب تكمن عبر ضمان حرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، لذلك فإن مشاركة شعبنا في فعالية 10 أيار الجماهيرية أمل لضمان الحرية".

(س أ/آ)

ANHA