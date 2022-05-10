​​​​​​​قائد قوات مجلس حرس الخابور الآشوري: نحن هنا لحماية هذه الأرض وحماية شعبنا

مع استمرار دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هجماتها على شمال وشرق سوريا، بشكل عام وناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة بشكل خاص، تشهد القرى الآشورية في الناحية هجمات عنيفة، حيث تستهدف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرى "تل طويل، وأم غفة وتل كيفجي، وتل جمعة، وتل شنان"، ونتيجة الاستهداف الشبه مستمر تعرضت أغلب ممتلكات الأهالي في تلك القرى إلى الدمار.

ويؤكد قائد قوات مجلس حرس الخابور الآشوري، نبيل وردة لوكالتنا، أن دولة الاحتلال التركي تصعّد بشكل تدريجي هجماتها على جبهات ناحية تل تمر، ومن ضمنها القرى الآشورية الموجودة على ضفاف نهر الخابور، وقال: "استهداف الاحتلال لقرانا بشكل مباشر دون مبرر، أدى إلى وقوع شهداء وإصابات بين المواطنين".

وأضاف "تلك الهجمات العنيفة أدت إلى خسائر كبيرة في ممتلكات الأهالي، لدفعهم إلى النزوح عن مناطقهم، وترك ديارهم، وطمس هوية الشعب الآشوري في المنطقة"، مؤكداً أن الهجمات "استمرار لسلسلة المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الآشوري، بدءاً من مجزرة سيميل وصولاً إلى الجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل مرتزقة داعش في 2015.

ولفت نبيل وردة إلى أن "دولة الاحتلال التركي تستهدف المنطقة بذريعة أن قواعدها ونقاطها تتعرض للقصف من قبل قوات مجلس تل تمر العسكري، وهي عارية عن الصحة".

وأكد قائد قوات مجلس حرس الخابور الآشوري، "التزام قواتهم العسكرية المنتشرة في مناطق التماس مع دولة الاحتلال التركي في ناحية تل تمر وقراها، بقرارات وقف إطلاق النار، والتزامها بحق الرد على مصادر النيران، في إطار حق الدفاع المشروع".

شدد نبيل وردة: "موقفنا واضح للجميع فنحن هنا لحماية هذه الأرض وحماية شعبنا، وإننا صامدون وملتزمون بمهامنا في حماية المنطقة وسكانها بشكل عام"، مطالباً القوى الضامنة لعمليات وقف إطلاق النار القيام بمسؤولياتها في حماية المنطقة ووضع حدّ لهجمات دولة الاحتلال التركي.

(أم)

ANHA