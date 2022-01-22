​​​​​​​قائد ميداني: كبدنا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أثناء التصدي لهجومهم على عين عيسى

وحاول مرتزقة الاحتلال التركي، مدعومين بقصف مدفعي، شنته القواعد التركية، التسلل إلى قريتي جهبل والمشيرفة، شرق عين عيسى، في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت، للاحتلال على الطريق الدولي M4.

فيما تمكن مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية من إفشال الهجوم، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

في هذا الصدد، قال القيادي الميداني آلان شكري، إن المرتزقة شنوا هجوماً برياً على أطراف ناحية عين عيسى في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم.

موضحاً أن محاولة التسلل ترافقت بقصف مدفعي عنيف من قبل القواعد التركية في المنطقة.

وأكد أن مقاتليهم أفشلوا الهجوم وصدوه وأعادوا المرتزقة على أعقابهم بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مبيّناً أن جثث عددٍ من قتلى المرتزقة بحوزة مقاتليهم.

في ختام حديثه، تعهد القائد الميداني لقوات سوريا الديمقراطية في ناحية عين عيسى، آلان شكري، بالدفاع عن مقاطعة كري سبي وعين عيسى ومنع المحتل التركي من احتلال أي شبر من الأراضي السورية.

(س ر)

ANHA